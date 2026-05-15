El Department of Motor Vehicles (DMV) de Nueva York puede solicitar en cualquier momento a todas las personas con licencia de conducir que pasen una prueba médica en la que se tiene que reportar cualquier condición médica mental o física que pueda interferir con una circulación vial responsable. Este chequeo se debe realizar con asesores médicos, que son profesionales certificados de la Unidad de Revisión Médica de la DMV. En el caso de que la documentación médica no sea aceptable puede conducir a una suspensión de la licencia. Según lo que se informa en la página oficial del DMV de Nueva York, se debe reportar ante la entidad cualquier condición que pueda derivar en pérdida de conciencia, control corporal o estado de alerta. Entre las más frecuentes se encuentran: Este tipo de revisiones también se puede solicitar si se informa sobre un accidente relacionado a fatiga y somnolencia. En cuanto el DMV recibe un reporte, el caso se deriva a la Medical Review Unit, encargada de determinar si la persona está en condiciones de seguir conduciendo o no. El procedimiento utilizado por el organismo puede incluir: En determinados casos se deberá presentar el formulario MV-80U.1, que sirve para que un médico pueda detallar síntomas, gravedad, frecuencia de episodios y medicamentos utilizados. En todos los casos, el DMV puede exigir controles periódicos para comprobar que todo sigue en orden. En el caso de que el conductor no entregue la documentación médica que solicitó el DMV o si la condición se considera de alto riesgo, el permiso de conducir puede ser suspendido temporalmente. Si se desea recuperar la licencia, se debe: