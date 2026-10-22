Las Ferias de Aceptación de Solicitudes de Pasaporte atienden en días y horarios poco comunes.

Al momento de tramitar un pasaporte americano utilizando el Formulario DS-11, las Ferias Especiales de Aceptación de Solicitudes de Pasaporte son una gran opción para quienes no pueden asistir a los centros en los días y horarios de atención habitual.

Organizadas, por ejemplo, por oficinas postales y bibliotecas estos espacios permiten iniciar la tramitación del documento en momentos del día o lugares donde normalmente no hay centros convencionales disponibles.

En ese sentido, en el sitio web oficial del Departamento de Estado se publican las fechas en las que atenderán las diferentes locaciones.

Tramitar el pasaporte el sábado 24 de octubre: dónde se puede empezar el proceso

Según lo detallado por el calendario compartido, las locaciones disponibles este sábado 24 de octubre para iniciar el trámite son:

Dena’ina Center (600 W 7th Ave)

En Arkansas

Desde las 9 am hasta las 3 pm

Se realiza la cita aquí

La Habra City Hall (110 E La Habra Blvd)

En California

Desde las 9.30 am hasta las 2 pm

La cita se hace llamando al 562-383-4200

La libreta pasaporte es más cara de tramitar que la tarjeta pasaporte. KieferPix

Georgia State University - Clarkston Campus (555 N Indian Creek Dr)

En Georgia

Desde las 10 am hasta las 2 pm

Se puede ir sin cita

Dena’ina Center (600 W 7th Ave)

En Arkansas

Desde las 9 am hasta las 3 pm

La cita se hace aquí

Geauga County Library (16167 East High St)

En Ohio

Desde las 9 am hasta la 1 pm

Se puede ir sin cita

Kathleen Post Office (6316 Kathleen Rd)

En Florida

Desde las 9 am hasta las 2 pm

La cita se hace aquí

Essex County Office West Orange (560 Northfield Ave)

En Nueva Jersey

Desde las 9 am hasta las 3 pm

La cita se hace aquí

Qué documentos se necesitan para acudir a una de estas ferias

Las ferias están destinadas a toda persona elegible para tramitar un pasaporte a través del Formulario DS-11. Para acudir será necesario:

Rellenar todos los campos requeridos del Formulario DS-11.

Llevar el formulario impreso.

Proporcionar prueba que acredite la ciudadanía estadounidense, debe ser en físico sí o sí.

Llevar una identificación con foto emitida por el Gobierno.

Entregar fotocopias tanto de la evidencia de ciudadanía como de la identificación con foto.

Contar con una fotografía que se considere aceptable para el trámite.

Pagar las tasas correspondientes al tipo de pasaporte que se está solicitando.

Aquí pueden consultarse todos los detalles del trámite completo.