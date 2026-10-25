Alertan sobre una modalidad de estafa que utiliza códigos QR falsos en estacionamientos.

Pagar el estacionamiento con el celular se convirtió en una alternativa práctica para muchos conductores. Sin embargo, las autoridades de Estados Unidos advirtieron sobre una modalidad de estafa que aprovecha los códigos QR utilizados para realizar estos pagos.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) informó en septiembre de 2026 que se reportaron casos de delincuentes que colocan códigos QR falsos sobre los originales de los parquímetros. Al escanearlos, los usuarios pueden ser dirigidos a páginas fraudulentas diseñadas para obtener dinero o información personal.

¿Cómo funciona la estafa con códigos QR en los estacionamientos?

Según explicó la FTC, los estafadores cubren los códigos QR legítimos de los parquímetros con otros que parecen formar parte del sistema de pago.

Cuando un conductor escanea el código falso, puede acceder a un sitio web que simula ser una plataforma para abonar el estacionamiento. El objetivo es conseguir que la persona entregue datos personales, información bancaria o dinero.

Por eso, la agencia recomienda revisar la dirección de la página web antes de abrirla o realizar cualquier pago.

¿Qué hay que revisar al escanear un código QR?

La FTC aconseja prestar atención a la dirección del enlace que aparece al escanear el código QR. Muchos teléfonos permiten visualizar esa dirección antes de ingresar al sitio web. Lo importante es comprobar que la URL no tenga errores de escritura ni letras cambiadas.

A su vez, el organismo también aconseja:

Mantener actualizado el celular : instalar las actualizaciones del sistema operativo y de las aplicaciones.

Proteger las cuentas: utilizar contraseñas seguras y activar la autenticación de múltiples factores.

Estas precauciones permiten reducir el riesgo de ingresar a páginas fraudulentas o exponer información personal.

¿Qué hacer si escaneaste un código Qr falso en un estacionamiento?

La FTC también publicó recomendaciones para quienes sospechan que accedieron a una página fraudulenta.

En primer lugar, aconseja interrumpir cualquier contacto con los posibles estafadores y evitar proporcionar más información.

Si la persona ingresó su usuario o contraseña, debe cambiarla inmediatamente, incluso en otras cuentas donde utilice la misma clave.

Además, recomienda revisar los movimientos de las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias para identificar operaciones desconocidas.