Tener al menos 25 años es un requisito fundamental para llevar a cabo esta gestión por internet.

En Estados Unidos, el Departamento de Estado es el encargado de emitir los pasaportes a todos los ciudadanos y ofrece varias alternativas para completar este trámite, según la elegibilidad y preferencias de cada solicitante: en persona, por correo o de manera online.

Si bien esta última forma es una de las más prácticas, se necesita cumplir con ciertos requisitos para poder acceder a la gestión por internet, que no sólo tienen que ver con documentos sino también con la edad del solicitante, que no puede ser menor a 25 años.

Renovar online el pasaporte estadounidense: los menores de 25 años no pueden hacerlo

Para ser elegible para renovar el pasaporte americano online, es necesario:

Que el pasaporte a actualizar sea o haya sido válido por 10 años

Que esté por expirar en 1 año o que haya vencido hace menos de 5 años

Que el solicitante tenga 25 años o más

Que no esté cambiando su información personal como nombre o sexo

Que no viaje por al menos 6 semanas desde la fecha en la que presenta la solicitud

Encontrarse en un estado o territorio de Estados Unidos al momento de presentar la solicitud

Que el pasaporte no esté dañado, mutilado ni se haya reportado como perdido o robado

Una vez que se presente la solicitud, la identificación internacional americana que se está renovando será cancelada y no podrá usarse para viajar fuera del país.

Los pasaportes americanos de adulto son válidos por un máximo de 10 años. ungvar

Qué documentos se necesitan antes de poder realizar este trámite online

Si se cumplen con todos los requisitos para poder renovar online, será necesario disponer de:

El pasaporte antiguo a renovar

Una tarjeta de crédito o débito para pagar las tarifas de renovación

Una foto de tamaño pasaporte digital

Información personal básica, como número del Seguro Social y contacto de emergencia

El trámite puede iniciarse desde los accesos compartidos por el organismo.

¿El pasaporte vencido tiene alguna utilidad una vez que fue cancelado?

Las autoridades explican que los pasaportes vencidos aún pueden utilizarse como prueba de ciudadanía, por lo que quienes renueven bajo esta modalidad no deben entregar su ejemplar.