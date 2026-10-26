El cambio llegará con el calendario de pagos de 2027, aunque algunos beneficiarios recibirán antes el dinero correspondiente a enero.

El aumento del Seguro Social COLA 2027 ya fue confirmado el pasado 14 de octubre y permitirá que millones de beneficiarios reciban más dinero en sus pagos mensuales. El ajuste por costo de vida busca compensar el impacto de la inflación y se aplicará a las prestaciones de jubilación, sobrevivientes, discapacidad y al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

La actualización modificará los montos que reciben los beneficiarios a partir de 2027. Sin embargo, el dinero extra no será igual para todos ya que la cantidad dependerá del beneficio que cobre cada persona y de los descuentos que puedan aplicarse a su pago mensual.

La fecha en que se reflejará el ajuste también dependerá del tipo de prestación y del calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA). Mientras algunos beneficiarios del SSI recibirán el pago correspondiente a enero antes de que termine diciembre de 2026, los jubilados cobrarán con el nuevo monto según las fechas previstas para enero de 2027.

¿De cuánto será el aumento del Seguro Social COLA en 2027?

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) confirmó un aumento del 3.6% en los beneficios para 2027, correspondiente al ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés). La suba alcanzará a quienes reciben jubilaciones, beneficios para sobrevivientes y prestaciones por discapacidad, además de los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.

El ajuste se calcula a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Según SSA, cerca de 72 millones de beneficiarios del Seguro Social recibirán el incremento a partir de enero de 2027, mientras que los pagos ajustados del SSI comenzarán a depositarse el 31 de diciembre de 2026.

Aunque la Administración del Seguro Social (SSA) aún no ha anunciado cifras oficiales, estas herramientas anticipan un incremento moderado en los beneficios a partir de enero de 2026. Foto: Archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto dinero extra recibirán los jubilados con el aumento COLA?

El beneficio mensual promedio de los trabajadores jubilados aumentará de US$2,095 a US$2,170, lo que representa un incremento de US$75 adicionales por mes, cifra corresponde a una estimación oficial de la SSA para enero de 2027. Cabe destacar que el incremento individual dependerá del beneficio que recibe cada persona.

¿Cuándo se depositará el primer pago del Seguro Social con el aumento de 2027?

Los beneficiarios del Seguro Social comenzarán a recibir sus pagos ajustados en enero de 2027 en sus cuentas, según el calendario que les corresponda. En este sentido, para los jubilados que comenzaron a cobrar después de abril de 1997, la primera fecha de pago de enero será el 13 para quienes nacieron entre el 1 y el 10. Los nacidos entre el 11 y el 20 cobrarán el 20 de enero, y quienes nacieron entre el 21 y el 31 recibirán el pago el 27 de dicho mes.

En cambio, los beneficiarios del SSI recibirán el pago correspondiente a enero el 31 de diciembre de2026, porque el primer día del año es feriado federal. Además, personas que cobran tanto el Seguro Social como el SSI también deberán recibir su pago del Seguro Social ese día.