Los documentos esenciales para visitar Estados Unidos son la visa americana y el pasaporte, requeridos por las autoridades en el puerto de entrada para la mayoría de los visitantes. Sin embargo, existen excepciones que permiten a ciertos ciudadanos presentar permisos alternativos.

En particular, los ciudadanos de una nación específica cuentan con requisitos más flexibles, existiendo diversas opciones que les permiten ingresar al país sin necesidad de utilizar otros documentos tradicionales. Esta posibilidad varía según la edad del viajero y la modalidad de su viaje .

¿Quiénes tienen acceso a Estados Unidos sin necesidad de visa ni pasaporte?

Los ciudadanos canadienses que ingresan a Estados Unidos por tierra y mar tienen la opción de presentar un pasaporte canadiense durante los controles migratorios. Sin embargo, también existen otras alternativas que las autoridades consideran válidas, tales como:

Licencia de conducir mejorada/Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Por otro lado, los niños canadienses de 15 años o menos que viajen por tierra o mar desde Canadá a Estados Unidos podrán presentar su certificado de nacimiento, ya sea en original o en copia, o una tarjeta de ciudadanía estadounidense.

Por lo general, se les otorgará un permiso de estancia en Estados Unidos de hasta seis meses.

Adicionalmente, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) establece requisitos específicos para jóvenes que viajan en grupo, los cuales pueden ser consultados en el sitio web oficial de CBP antes de organizar el viaje.

Es fundamental que los viajeros se informen adecuadamente sobre las normativas vigentes para evitar inconvenientes durante su trayecto.

¿Quiénes pueden viajar a Estados Unidos sin pasaporte?

Es fundamental destacar que, en términos generales, se necesita un pasaporte para acceder al país por vía aérea. Sin embargo, aquellos que cumplan con los requisitos para obtener una tarjeta NEXUS podrán viajar únicamente con este documento.

Ciudadanos que requieren visa para ingresar a Estados Unidos