Ni visa ni pasaporte ni Real ID | Estados Unidos permite abordar vuelos a todos los que presenten este documento (foto: archivo).

En un reciente comunicado de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)se anunciaron nuevos beneficios para una serie de viajeros que decidan volar en los Estados Unidos.

Según informaron las autoridades, esta medida permitirá acceder de manera gratuita a TSA PreCheck a un grupo seleccionado de usuarios. Se trata de un programa que permite agilizar los trámites de viajes ypermitepasar los controles de seguridad aeroportuaria de manera más rápida.

A quiénes beneficia la nueva medida que anunció TSA

Según el anuncio oficial, los proveedores CLEAR, IDEMIA y Telos renunciarán a la tarifa de inscripción para todas las personas que pertenezcan a la familia Gold Star, esto es cónyuges, padres, hijos y hermanos de un militar caído en servicio. Por este motivo, desde ahora podrán inscribirse de manera gratuita.

Ni visa ni Real ID: la nueva identificación que sirve para abordar vuelos en Estados Unidos. Imagen: archivo.

“En reconocimiento al Día de la Independencia y el sacrificio perdurable de las familias militares, la TSA se enorgullece en anunciar una iniciativa multifacética para mejorar la experiencia de viaje de los miembros de la comunidad militar de los EE. UU.“, afirmaron las autoridades.

Asimismo, los cónyuges de militares y miembros del servicio uniformado podrán acceder a un descuento de 25 dólares en su inscripción a TSA PreCheck.

“Este nuevo beneficio apoya a las familias que viajan con frecuencia para reunirse con los miembros del servicio o se reubican debido a asignaciones de deber", concluyen.

Otras personas a las que alcanza el beneficio

De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades federales, todos los miembros del personal militar y del Departamento de Defensa (DOD) son elegibles para TSA PreCheck gratis presentando su número de identificación del DOD como número de viajero conocido al reservar sus viajes.

Además, los menores de 12 años no tendrán restricciones para acompañar a estos viajeros. Por su parte, los jóvenes de 13 a 17 años deben figurar en la misma reserva aérea y estar con un padre o tutor elegible para TSA PreCheck para poder pasar por el control acelerado.

Cuáles son los beneficios del nuevo programa anunciado por TSA

Los usuarios que formen parte del programa pueden acceder a una inspección acelerada en los puntos de control y no se les exigirá quitarse zapatos, cinturones ni chaquetas livianas. Asimismo, tanto dispositivos electrónicos como su bolsa de productos líquidos pueden permanecer dentro del equipaje de mano.

Si bien las tarifas de solicitud de este servicio varían según el proveedor, las tarifas para julio 2025 oscilan en los siguientes precios: