El calendario de pagos del Seguro Social en Estados Unidos puede generar confusión en determinados momentos del mes, especialmente cuando hay semanas en las que no se registran depósitos. Aunque muchos beneficiarios lo interpretan como un retraso o problema, en realidad responde a la forma en que la Administración del Seguro Social (SSA) organiza los envíos. Lejos de tratarse de una suspensión, este “vacío” en los pagos está previsto dentro del esquema oficial y depende principalmente de la fecha de nacimiento de cada beneficiario. La distribución de los beneficios no es uniforme. La SSA divide los depósitos en distintos grupos para ordenar el sistema y evitar saturaciones. Esto provoca que haya días —e incluso semanas completas— sin transferencias. El mecanismo funciona de la siguiente manera: Este esquema explica por qué, en ciertos períodos, millones de personas no reciben dinero, sin que eso implique un cambio en sus beneficios. El punto clave para entender cuándo llega el dinero está en el día de nacimiento. La SSA utiliza este dato para asignar una fecha fija dentro del mes. El cronograma habitual queda así: En el caso de quienes nacieron entre el 21 y el 31, el depósito se realiza el cuarto miércoles del mes, completando así el ciclo de pagos mensual. Antes de asumir un error, es importante revisar el calendario oficial. En la mayoría de los casos, la ausencia de depósitos se debe simplemente a la lógica del sistema. También hay otros factores a tener en cuenta: Además, si el dinero no aparece en la fecha esperada, las autoridades recomiendan esperar al menos tres días hábiles antes de iniciar un reclamo.