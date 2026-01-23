El Gobierno de los Estados Unidos pondrá en marcha un nuevo documento migratorio que será aceptado en todos los aeropuertos y reemplaza la función del pasaporte. A diferencia de otras credenciales, vale menos de 50 dólares y se obtiene en solo 30 minutos.

Con el fin de endurecer los procesos de seguridad, el Departamento de Estado realiza mayores controles sobre todos los documentos y las personas que salen e ingresan al país, incluso sobre quienes viajan dentro de Estados Unidos.

Qué es un ConfirmID y cómo reemplaza al pasaporte

Un TSA ConfirmID, emitido por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, es un nuevo documento migratorio que entrará en vigencia en las próximas semanas y reemplaza al pasaporte y al Real I.D.

En mayo del 2025 las autoridades pusieron en vigencia el Real I.D., una estrella dorada en la esquina superior que se coloca en la licencia de conducir, con el fin de simplificar el proceso de identificación de estadounidenses y residentes permanentes en los aeropuertos.

El ConfirmID es un documento aprobado por la TSA para viajar en aeropuertos y se gestiona como un QR. Fuente: Archivo.

Sin embargo, la credencial generó múltiples demoras y molestias en los viajeros. De esta forma, la TSA pondrá en marcha el ConfirmID que estará disponible como un QR mediante un servicio de pago digital que demora entre 10 y 15 minutos en gestionarse. En casos de alta demanda, puede requerir, como máximo, 30 minutos.

El ConfirmID no es un reemplazo definitivo del Real ID. Puedes usarlo en situaciones puntuales y vuelos internos, pero no es una solución segura a largo plazo. Si viajas seguido, necesitas Real ID o pasaporte para evitar problemas en aeropuertos.

Cuánto cuesta un ConfirmID y cuándo entra en vigencia

De acuerdo con la información oficial de la TSA, el ConfirmID tendrá un costo de 45 dólares para aquellas personas que jamás solicitaron un Real I.D.

La medida entrará en vigencia a partir del 1 de febrero del 2026 y, en principio, será aceptado en algunos aeropuertos. Es decir, los viajeros deberán consultar si este documento se encuentra disponible en el aeródromo.

La verificación a través de la herramienta se puede realizar con antelación y tiene una validez de 10 días; si viaja después de la fecha de vencimiento, deberá realizar un nuevo pago.