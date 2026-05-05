El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica una multa del 10% a quienes retiran fondos de una cuenta de jubilación individual (IRA) tradicional antes de cumplir los 59 años y medio, sin importar cuánto tiempo llevan aportando. Cumplir 59 años no exime de esa penalización: la diferencia de seis meses puede costarle cientos o miles de dólares a quien intente jubilarse antes de tiempo. La regla está establecida en la Publicación 590-B del IRS y aplica a cuentas IRA tradicionales, Rollover, SEP y SIMPLE. Además de la multa, el monto retirado tributa como ingreso ordinario, lo que puede elevar la carga fiscal total del año según la franja impositiva del contribuyente. La penalización del 10% alcanza a cualquier titular de una IRA tradicional que retire fondos antes de los 59 años y medio, sin excepción por antigüedad ni por monto acumulado. El IRS sí reconoce situaciones puntuales que permiten evitar la multa: Fuera de esos casos, no existe margen: la multa se aplica de forma automática sobre el total retirado. Quien retire fondos sin cumplir ninguna excepción enfrenta una penalización del 10% sobre el monto total extraído, más el impuesto a la renta correspondiente. Si ese retiro se suma a otros ingresos del año, el contribuyente puede quedar ubicado en una franja impositiva más alta, lo que amplifica el impacto fiscal total. Quienes estén próximos a los 59 años y medio y consideren un retiro anticipado deben consultar con un asesor fiscal antes de actuar: el costo de no esperar puede superar con creces cualquier urgencia financiera de corto plazo.