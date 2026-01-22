En esta noticia

La visa americana de turismo es un documento esencial para todos los viajeros que desean visitar Estados Unidos con este propósito, pues las autoridades la solicitarán para poder habilitar el traslado hacia el puerto de entrada, donde se realizarán los controles protocolares que determinarán el ingreso.

En ese marco, al momento de presentar la solicitud, no sólo es fundamental cumplir con toda la documentación e instancias del trámite, sino también proporcionar una fotografía que cumpla con todas las especificaciones necesarias, pues de lo contrario el visado será denegado hasta que se presente una versión aceptable.

Visa americana: los requisitos de fotografía que todos deben cumplir en su solicitud

Todos los interesados en tramitar este documento deben cumplir con las siguientes pautas generales en la fotografía a proporcionar

Especificaciones de formato

  • Debe ser a color
  • La cabeza del solicitante debe estar ubicada entre 22 mm y 35 mm de la altura total de la imagen hasta la barbilla
  • Se tiene que haber tomado hace no más de 6 meses
  • Debe tener fondo blanco
La visa americana es esencial para viajar a Estados Unidos como turista, a no ser que se forme parte del Visa Waiver Program o se cuente con una exención especial. Fuente: archivo.
Especificaciones de postura y vestimenta

  • El solicitante debe tener una expresión neutral y los ojos abiertos
  • Ropa casual que se utilice durante el día a día
  • No se deben llevar uniformes, salvo vestimenta religiosa
  • No se puede usar gorra o nada que oculte la línea del cabello, a menos que se utilice a diario con fines religiosos
  • No tiene que haber sombras sobre el rostro
  • No se aceptan auriculares ni ningún dispositivo de ese estilo
  • No se permiten gafas, a menos que no puedan quitarse por fines médicos

A modo de guía, las autoridades publicaron ejemplos de fotos permitidas y denegadas, que pueden consultarse clicando aquí.

Imagen digital: requisitos que exige Estados Unidos

En particular, cuando deba subirse la imagen en su versión digital, tendrá que cumplir con los siguientes puntos

Dimensiones

  • 600x600 píxeles como mínimo
  • 1200x1200 píxeles como máximo

Color

  • Debe estar a 24 bits por píxel en espacio de color sRGB.

Formato de archivo

  • Tiene que ser JPEG

Tamaño

  • Debe pesar 240 kB o menos

Compresión

  • En caso de que se necesite, debe ser menor o igual a 20:1

“Aunque recomendamos que utilices un servicio profesional de fotografía para asegurarte de que tus fotos cumplen todos los requisitos, puedes hacerlas tú mismo. Recuerda que las fotos no deben ser mejoradas ni alteradas digitalmente para cambiar tu apariencia de ninguna manera”, indican las autoridades.