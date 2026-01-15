Adiós Ley de Alquileres: habrá una nueva “Ley Renta Segura” que cambiará todas las reglas para inquilinos y propietarios (foto: archivo).

Al momento de alquilar una vivienda en Estados Unidos, es fundamental conocer cuáles son los derechos con los que cuentan los inquilinos cuando el propietario determina que deben abandonar la propiedad.

Como regla general, se enfatiza en la importancia de acudir a tribunales en caso de recibir una demanda de desalojo, pues las autoridades explican que hacerlo es una de las alternativas para que se considere no aplicar la medida.

De acuerdo con lo señalado por la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB), existen disposiciones que protegen a determinadas personas de ser desalojadas, por lo que podrían permanecer en su hogar incluso en frente a estas situaciones.

Inquilinos podrán quedarse en su vivienda, a pesar de la oposición del propietario

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, los miembros de las fuerzas armadas que paguen un alquiler mensual inferior a USD 4,214.28 no podrán ser desalojados de su vivienda residencial mientras estén realizando el servicio militar . La misma regla aplica para sus dependientes.

Tampoco podrán recibir embargos como parte de pago del alquiler a menos que exista una orden judicial en contra de la persona.

Por otra parte, dentro de las protecciones especiales con las que cuenta este grupo, se explica que están habilitados a suspender un desalojo judicial en caso de que el arrendador presente una demanda.

“Si el arrendador solicita su desalojo ante un tribunal, usted y sus dependientes pueden suspender el desalojo hasta por 90 días si lo solicitan. El tribunal también puede ordenar la suspensión por su cuenta, sin una solicitud", detalla CFBP.

Frente a una demanda por desalojo, los miembros de las fuerzas armadas deben comunicarse con su Oficina de Asistencia Legal.

Pasos esenciales a seguir al recibir una demanda de desalojo

Al momento de recibir la demanda, uno de los derechos con los que cuentan los inquilinos es el de presentar una respuesta por escrito explicando al tribunal por qué no debería efectuarse el desalojo.

Es importante detallar cuál es la situación y enlistar las medidas que se han tomado para encontrar ayuda. También se indica describir lo que el arrendador hizo o no hizo para obtener fondos de asistencia dirigidos al alquiler.

El consejo de las autoridades es contactar al secretario del tribunal para preguntar específicamente por su caso y conocer cuál es el mejor plan de acción y los derechos que lo amparan.

Si se solicitó asistencia para pagar el alquiler o los servicios y aún se encuentra esperando la decisión, es fundamental incluirlo en la respuesta.