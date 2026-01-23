Walmart confirmó que cerrará todas sus sucursales durante 48 horas en todo Estados Unidos, una decisión inusual para una empresa que opera de manera continua en la mayoría de los estados.

Esta medida afectará de manera directa a los clientes que realizan compras presenciales o retiran pedidos en tienda y les obliga a reorganizar consumos y compras habituales ante la interrupción total del servicio físico.

Walmart cierra todas sus tiendas en todo el país durante 48 horas

La cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, confirmó que cerrará todas sus tiendas físicas en todo el país durante dos de las fechas más importantes del calendario. El anuncio forma parte de la política de la empresa para priorizar el descanso de sus empleados y reorganizar la operación en días de altísima demanda familiar y festiva.

Walmart no abrirá sus puertas en:

Jueves 27 de noviembre: Día de Acción de Gracias

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Qué pasa con las compras online

Aunque las tiendas físicas permanecen cerradas, el sitio web y la app de Walmart seguirán operativos, permitiendo realizar pedidos online. Sin embargo, la preparación y despacho de pedidos puede sufrir demoras, ya que muchos centros logísticos también operan con dotaciones reducidas durante estos feriados.