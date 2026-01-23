La licencia de conducir es un documento de gran relevancia en Estados Unidos, esencial para la movilidad de sus ciudadanos. Las normas de emisión son reguladas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), aunque pueden variar considerablemente de un estado a otro.

En determinados estados, la edad de renovación de la licencia puede presentar diferencias y las autoridades estatales requieren que los conductores mayores realicen el trámite de forma presencial. Este procedimiento tiene como finalidad evaluar las capacidades de conducción y asegurar la seguridad en las vías públicas.

Se despiden las licencias: los mayores a esta edad no podrán renovarla como siempre

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts confirmó que los conductores de 75 años o más deben renovar su licencia de manera presencial. Esto implica que ya no pueden renovarla en línea o por correo, sino que deben acudir personalmente a una oficina del DMV para llevar a cabo la renovación.

Esta medida forma parte de una política orientada a la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se exige un examen de visión y la presentación de los documentos pertinentes.

Se despide la licencia de conducir para mayores de 75 años: el Gobierno prohíbe renovarla a los que no cumplan con este requisito. Fuente: Archivo.

Por qué cambian las normativas de las licencias de conducir

El procedimiento presencial permite al DMV identificar condiciones que podrían influir en la conducción y llevar a cabo revisiones adicionales en caso de alertas médicas o de comportamiento.

La medida se origina a partir de la inquietud por la seguridad vial, considerando que, de acuerdo con datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden experimentar disminuciones en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.