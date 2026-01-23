La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que tienen intención de visitar Estados Unidos durante un período determinado y con un fin en específico, pues las autoridades la solicitan para poder habilitar el viaje al puerto de entrada al país, donde posteriormente el oficial de CBP realizará los controles protocolares.

No obstante, existe un permiso alternativo que ciertos extranjeros pueden tramitar para mostrar en los controles e ingresar al país de manera legal por hasta tres meses, siempre y cuando la visita sea por motivos de turismo o negocios.

En el caso de Latinoamérica, Chile es el único país de la región que figura actualmente en la lista de naciones que tienen habilitada su tramitación, por lo que sus ciudadanos se encuentran habilitados a viajar mediante esta modalidad.

El documento que se puede mostrar a las autoridades para viajar sin visa americana

El Visa Waiver Program (VWP) es una iniciativa del Gobierno de Estados Unidos que habilita a los ciudadanos de los países miembros a viajar y quedarse legalmente en el país por hasta 90 días por motivos de turismo o negocios sin necesidad de tramitar una visa.

En estos casos, se solicitará que los viajeros tramiten una autorización ESTA, que puede gestionarse mediante el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes.

Para esto, será esencial contar con un pasaporte electrónico, dado que este tipo de identificación contiene un chip que almacena información biométrica y biográfica de su portador.

Los ciudadanos de los países que participan del VWP pueden viajar y permanecer en Estados Unidos durante 90 días sin visa. Fuente: archivo.

Cómo pueden los ciudadanos de este país latinoamericano solicitar el permiso

Según lo indica el Departamento de Seguridad Nacional, para presentar la solicitud, los ciudadanos chilenos -oficialmente partícipes del programa desde el 31 de marzo de 2014- y cualquier otro nacional de un país miembro deberá cumplir los siguientes requisitos

Tener un pasaporte válido de alguna de las naciones participantes del VWP

Proporcionar una dirección de correo electrónico válida

Brindar dirección y número de teléfono

Proporcionar un teléfono y correo electrónico de un contacto de emergencia

Pagar la tarifa de solicitud, que es de USD 40

Una vez tramitado, el permiso será válido por hasta dos años o hasta que venza el pasaporte, lo que suceda primero y puede tramitarse clicando aquí.