Quienes decidan visitar Estados Unidos deben, en la mayoría de los casos, contar con una visa americana y un pasaporte vigente, siendo estos documentos que las autoridades solicitarán protocolarmente en los controles para poder habilitar el traslado.

Sin embargo, los ciudadanos de una nación en particular cuentan con una serie de identificaciones alternativas que pueden presentar para visitar el país por turismo o negocios sin necesidad de contar con un visado, siempre que lleguen al puerto de entrada por tierra o mar.

Sin visa americana ni pasaporte: la lista de documentos que pueden presentarse para viajar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses que viajen a Estados Unidos por tierra o por mar pueden ingresar presentando únicamente su pasaporte -siempre y cuando no tengan inconvenientes en ningún control-, pero también cualquiera de los siguientes documentos en la lista

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

Los niños y adolescentes de hasta 19 años cuentan con otras opciones que varían según la manera en la que viajen, detalladas en el sitio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“No hay un período de tiempo establecido que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a los Estados Unidos después del final de su estadía”, detallan las autoridades. Sin embargo, es fundamental poder evidenciar vínculos sólidos con Canadá frente a cualquier sospecha de residencia no declarada en el país.

Los ciudadanos canadienses no necesitan visa para viajar por turismo o negocios. Fuente: archivo.

Volar a Estados Unidos: ¿necesito pasaporte?

Sí, para viajar de manera aérea las autoridades solicitan un pasaporte vigente o una tarjeta NEXUS. En este último caso, aunque el pasaporte no es necesario, el consejo de las autoridades es llevarlo de todas formas.

Visa americana: ¿quiénes deben tramitarla de todas formas?

Aunque Estados Unidos y Canadá mantienen un régimen flexible de entradas y salidas, en los siguientes casos será necesario contar con una visa