El Gobierno de los Estados Unidos anunció suspensiones de visa a más de 20 países, como medida adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La política entró en vigencia a comienzos del 2026 y afecta a miles de inmigrantes.

La resolución impacta directamente en quienes planeaban solicitar una visa o tenían trámites migratorios en curso, ya que ordena la pausa inmediata de múltiples gestiones. El alcance de la medida es amplio y se aplica tanto a nuevas solicitudes como a expedientes que ya se encontraban bajo revisión administrativa.

Es oficial: Estados Unidos suspende la visa a más de 20 países

La suspensión fue ordenada por el Departamento de Seguridad Nacional y ejecutada a través de los organismos migratorios federales. La medida establece la pausa de la revisión y aprobación de múltiples trámites presentados por ciudadanos de 20 países adicionales considerados de riesgo.

Entre los documentos y procesos afectados se encuentran solicitudes de visas de no inmigrante, como turismo, negocios, estudios e intercambios temporales, así como visas de inmigrante destinadas a residencia permanente. También quedan pausados los pedidos de asilo, los ajustes de estatus, las solicitudes de residencia permanente y otros beneficios migratorios que se encontraban en análisis.

Además, las autoridades confirmaron que la medida no solo alcanza a nuevas solicitudes, sino también a expedientes presentados en años anteriores que aún no contaban con una resolución definitiva, los cuales podrán ser revisados nuevamente bajo criterios de seguridad más estrictos.

Los países alcanzados por la suspensión de visas en 2026

Las autoridades estadounidenses indicaron que la decisión afecta a ciudadanos de 20 países considerados de riesgo en materia de seguridad nacional.

Si bien no se difundió un listado oficial con los nombres de cada nación, se precisó que los países alcanzados pertenecen principalmente a los siguientes grupos

Países del continente africano bajo monitoreo migratorio reforzado.

Países de Asia incluidos en evaluaciones especiales de seguridad.

Estados que ya se encontraban bajo revisión migratoria desde años anteriores.

Países cuyos sistemas de verificación de identidad no cumplen con los estándares exigidos por Estados Unidos.

Qué sucederá con los trámites migratorios durante 2026

Mientras la medida se mantenga vigente, las solicitudes quedarán en pausa sin un plazo concreto para su reactivación. Esto significa que los trámites no serán rechazados automáticamente, pero tampoco avanzarán hasta que se emita una nueva directiva oficial.

Las autoridades estadounidenses indicaron que la política será revisada de manera periódica y que podría ajustarse según los resultados de los controles de seguridad. Hasta entonces, las personas afectadas deberán esperar nuevas comunicaciones antes de retomar sus procesos migratorios.