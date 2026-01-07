Viajar a Estados Unidos acaba de volverse mucho más difícil —y caro— para miles de personas en distintas regiones del mundo.

Desde comienzos de este año, el gobierno de Donald Trump amplió el listado de países cuyos ciudadanos deben presentar una fianza económica obligatoria para solicitar una visa, un requisito que puede alcanzar los 15.000 dólares y que funciona como una garantía financiera frente a posibles infracciones migratorias.

La medida, que entró en vigencia sin anuncios formales masivos, marca un nuevo giro en la política de control migratorio de Estados Unidos y afecta especialmente a países de África y Asia que hasta ahora no estaban incluidos en este régimen.

Qué es la fianza para visas y por qué se exige

La fianza migratoria es un monto de dinero que el solicitante debe depositar antes de que su visa sea procesada. No se trata de un pago ni de una tasa administrativa: es una garantía que el Estado retiene para asegurarse de que la persona:

No exceda el tiempo autorizado de estadía.

Cumpla las condiciones de su visa.

Regrese a su país una vez finalizado el período permitido.

Si la visa es rechazada o si el viajero cumple correctamente las condiciones, la fianza se devuelve. Pero si hay incumplimientos, el gobierno puede retener total o parcialmente ese dinero.

Estados Unidos amplió la lista: los nuevos países alcanzados por el requisito

La ampliación más reciente incorporó a siete naciones que ahora pasan a estar sujetas al régimen de fianzas para ingresar a Estados Unidos:

Bután

Botsuana

República Centroafricana

Guinea

Guinea-Bisáu

Namibia

Turkmenistán

Con estas incorporaciones, el listado supera la decena de países y está compuesto mayoritariamente por Estados africanos, con muy pocas excepciones fuera del continente.

Un cambio que vuelve la visa prácticamente inaccesible

En muchos de estos países, una fianza de entre 5.000 y 15.000 dólares representa el equivalente a varios años de ingresos promedio. Por eso, en la práctica, el requisito funciona como una barrera económica más que como una simple garantía administrativa.

Para amplios sectores de la población, el acceso a una visa estadounidense deja de ser una posibilidad real y pasa a convertirse en algo reservado para una minoría con alto poder adquisitivo.

El endurecimiento del sistema migratorio

La exigencia de fianzas no llega sola. Forma parte de una batería más amplia de controles que el gobierno estadounidense fue implementando, entre ellos:

Entrevistas presenciales obligatorias para la mayoría de los solicitantes.

Revisión detallada de historiales de viajes internacionales .

Solicitud de información sobre actividad en redes sociales .

Mayor escrutinio sobre vínculos familiares y situación socioeconómica.

El mensaje político es claro: reducir al mínimo cualquier riesgo de que una persona permanezca en el país más tiempo del autorizado.

¿La fianza garantiza que te den la visa?

No. Ese es uno de los puntos más importantes y más malinterpretados.

La fianza no asegura la aprobación de la visa. Solo habilita a que el proceso continúe bajo este régimen especial. La decisión final sigue dependiendo del análisis consular y de los criterios habituales de elegibilidad.

Es decir: alguien puede depositar miles de dólares y aun así recibir una negativa.