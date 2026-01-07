El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos vinculados a una herencia en situaciones específicas. No se trata de un proceso automático, pero sí de una posibilidad real cuando existen deudas fiscales pendientes .

La intervención depende de quién adeude los impuestos y del estado de la sucesión. Tanto las obligaciones impositivas del fallecido como las del heredero pueden habilitar al ente recaudador federal a actuar sobre los bienes heredados.

¿Cuándo el IRS puede embargar una herencia?

El IRS puede avanzar sobre una herencia cuando la persona fallecida tenía impuestos atrasados. Esa deuda no se extingue con la muerte y debe ser saldada por el patrimonio antes de repartir los bienes entre los herederos .

El administrador o albacea está legalmente obligado a pagar primero a los acreedores y el IRS tiene prioridad sobre la mayoría de ellos. Si el patrimonio es insuficiente, el pago de impuestos federales puede reducir o eliminar la herencia.

¿Qué pasa si el heredero tiene deudas con el IRS?

El IRS también puede embargar cuentas bancarias, propiedades y vehículos si quien hereda tiene impuestos atrasados propios. Para la agencia fiscal, el derecho a recibir una herencia es un activo embargable.

En estos casos, el IRS puede enviar una orden de embargo directamente al administrador de la sucesión para que la parte del heredero sea destinada al pago de la deuda. Esto suele ocurrir durante el proceso sucesorio, que puede extenderse varios meses y da tiempo a que el organismo fiscal actúe antes de que los fondos sean entregados.