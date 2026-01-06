El Servicio de Impuestos Internos (IRS) especifica en su sitio web oficial las sanciones que pueden imponerse cuando se envían avisos de cobro y los contribuyentes no responden con la debida celeridad. Si un “Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a una Audiencia” no es contestado en el plazo establecido, la agencia puede determinar que un embargo es la siguiente acción a llevar a cabo.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden retener sueldos, dinero de su cuenta bancaria u otra cuenta financiera; o incautar y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles y otra propiedad personal”, indica la agencia federal.

En este contexto, cuando se decide implementar esta medida sobre el salario de un trabajador, es fundamental comunicarse a la brevedad con el organismo para establecer un plan conjunto que permita saldar la deuda de manera alternativa y evitar la sanción.

IRS bloquea los salarios de todas estas personas

Cuando el aviso de embargar el salario del trabajador no se responde en tiempo y forma ni se trabaja para saldar el pendiente, la medida se efectiviza.

Cumplir con este paso es esencial para determinar cuál o si existe una porción del sueldo que se encuentra exenta de la medida.

En estos casos, el empleador otorga al trabajador afectado una Declaración de Exenciones y Estado Civil que debe ser completada y devuelta dentro de un período de 3 días.

“Si usted no le devuelve la declaración en tres días, la cantidad exenta le será calculada como si usted fuera casado que presenta una declaración por separado, con una sola exención”, explican las autoridades.

IRS puede embargar un salario para saldar una deuda tributaria pendiente. Fuente: archivo.

Una vez calculado el monto, el IRS retendrá en cada ciclo de pago la parte correspondiente a la penalización.

Si existen otras fuentes de ingresos, la agencia podría concluir que todas las exenciones derivan de dichas fuentes, lo que implicaría que la totalidad del salario debería ser objeto de embargo.

Además, es fundamental considerar las implicaciones legales de esta decisión, ya que podría afectar significativamente la situación financiera del individuo.

Circunstancias bajo las que el IRS podría desbloquear el salario de un contribuyente

De acuerdo con lo indicado por la agencia, esta sanción queda sin efecto cuando se cumple alguna de las siguientes condiciones: