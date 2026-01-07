Se despide la tienda de ropa más popular del país: cierran más de 150 locales en 2026. (Fuente: Freepik)

Macy’s, una de las cadenas de grandes almacenes más emblemáticas de los Estados Unidos, avanza con un profundo plan de reestructuración que incluye el cierre de más de 150 tiendas en todo el país durante los próximos tres años.

El objetivo central es modernizar su estructura comercial, reducir costos y adaptarse al crecimiento innagable del comercio electrónico. Este proceso forma parte del plan corporativo denominado “Bold New Chapter”, que busca concentrar los recursos en las sucursales más rentables y fortalecer el canal digital, en un contexto marcado por el menor tráfico en centros comerciales tradicionales.

El anuncio representa un punto de inflexión para la histórica compañía, que durante décadas fue un símbolo del consumo masivo en Estados Unidos y un actor de peso en los centros comerciales de todo el país.

Confirman el cierre inmediato de estas tiendas

Según informó la agencia EFE, Macy’s cerrará alrededor de 45 tiendas este año como parte de un plan previamente anunciado que contemplaba la clausura de 125 establecimientos en un periodo de tres años.

Macy's tiene planeado cerrar 150 tiendas para fines del año fiscal 2026. Fuente: archivo.

Anteriormente, Macy’s ya había cerrado más de 100 tiendas en 2015, situación que se vio agravada por la pandemia de coronavirus, que redujo la afluencia a centros comerciales y aceleró la migración de los consumidores hacia las compras en línea.

Cuáles son las tiendas cerrarán sus puertas

Dentro del paquete de cierres previstos, Macy’s ya confirmó un conjunto de tiendas que dejarán de operar en distintos estados del país. En el caso de Texas, se cerrarán las sucursales de Almeda Mall en Houston, Fairview en la ciudad del mismo nombre, Shops at Willow Bend en Plano, Southlake Town Square en Southlake, West Bend en Fort Worth y Highlands of Flower Mound en Flower Mound.

A estos cierres se sumarán otras localizaciones en diferentes puntos del país, incluidas tiendas en California, Nueva York, Florida y otros estados donde la compañía evalúa bajo desempeño o costos operativos elevados.

Macy's cierra 65 sucursales en EE. UU. y reduce su presencia a 350 tiendas (foto: archivo).

Un cambio estructural en el consumo estadounidense

Macy’s no es la única empresa que atraviesa un proceso de reducción de sucursales. En los últimos años se registraron cierres de Bed Bath & Beyond, Best Buy, Tuesday Morning, Sears y Kmart, entre otras cadenas que readecuaron sus operaciones por la caída del tráfico en centros comerciales, la suba de costos y el crecimiento del e-commerce.

El modelo de grandes almacenes, dominante durante décadas, enfrenta hoy consumidores que priorizan compras en línea, entregas rápidas y experiencias digitales personalizadas.



