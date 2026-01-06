El Gobierno de los Estados Unidos anunció grandes modificaciones en el proceso de selección de la visa H-1B para los inmigrantes que buscan trabajar de forma legal. Las nuevas políticas endurecen los procesos de admisión y las autoridades informaron que buscan reducir los “abusos” del sistema por parte de los empleadores.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a reforzar múltiples procesos de elegibilidad para tener mayor control sobre la cantidad de extranjeros que ingresan al país.

Confirmado: el Gobierno modifica requisitos clave de la visa de empleo

La visa H-1B, visado de trabajo temporal en Estados Unidos para profesionales extranjeros, rige desde diciembre del 2025 con nuevas especificaciones para la elegibilidad de los postulantes. De acuerdo con la información en el sitio oficial, las autoridades eliminaron el proceso de selección aleatoria "para priorizar la asignación de visas a extranjeros con mayor cualificación y mejor remuneración“.

Es decir, las autoridades migratorias buscan proteger los derechos laborales de los profesionales extranjeros que, en muchos casos, quedaban desplazados por las conveniencias económicas de los empleados.

“La nueva selección ponderada servirá mejor al propósito del Congreso para el programa H-1B y fortalecerá la competitividad de Estados Unidos al incentivar a los empleadores estadounidenses a solicitar trabajadores extranjeros mejor remunerados y más cualificados“, se lee en el sitio oficial.

Todos los requisitos para acceder a una visa de empleo

Requisitos del trabajador extranjero

Tener una oferta de trabajo formal de una empresa establecida en Estados Unidos.

El puesto debe calificar como ocupación especializada , lo que implica conocimientos teóricos y prácticos específicos.}

Contar con título universitario de licenciatura o superior , o su equivalente.

El título debe estar directamente relacionado con el empleo ofrecido.

Si el título fue obtenido fuera de Estados Unidos, debe presentarse una evaluación de equivalencia académica.

En algunos casos, se acepta experiencia laboral equivalente en lugar de estudios formales.

Tener pasaporte válido durante todo el período solicitado.

El DHS modificó un aspecto clave en el proceso de admisión de la visa de H-1B.

Requisitos del empleo ofrecido