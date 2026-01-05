Con el inicio de un nuevo año, vuelven a tener lugar los 11 feriados federales contemplados en el calendario oficial. Durante estas fechas, diversas actividades rutinarias se pausan para dar lugar a la conmemoración de efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese sentido, el primer día festivo tiene lugar periódicamente el 1 de enero, cuando se celebra el comienzo del año y, dentro de este mismo mes, el lunes 19 de enero también es feriado en Estados Unidos, permitiendo celebrar el primer fin de semana largo a nivel nacional.

Oficial: el lunes 19 de enero es feriado para todo el país

Según lo indica el cronograma oficial, el Dia de Martin Luther King, Jr se celebra el tercer lunes de enero, que este 2026 cae 19 de enero.

Durante esta festividad se recuerda su lucha por los derechos civiles y en contra de la desigualdad y es un asueto obligatorio para todos los empleados federales desde 1983.

En cuanto a su celebración, USA.gov indica que este día es considerado por muchos como una oportunidad para realizar labores comunitarias, aunque también hay homenajes, eventos y marchas en todo el país.

El 19 de enero es feriado en todo el país. Imagen: archivo.

Información importante sobre el feriado del 19 de enero que todos deben conocer

En este día y cualquier otro contemplado en el calendario oficial tanto bancos como oficinas gubernamentales y diversos negocios del sector privado mantienen sus puertas cerradas al público.

Quienes deban realizar trámites financieros rutinarios podrán efectuarlos mediante ATMs o aplicaciones bancarias, que suelen operar con normalidad durante estos días. No obstante, es esencial consultar el horario y actividad de cada institución en caso de que existan modificaciones.

Todos los feriados pautados para 2026 en el país

El cronograma oficial pauta los siguientes días festivos por delante