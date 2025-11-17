En una temporada como fin de año, caracterizada por el aumento de vuelos, los usuarios de iPhone podrán viajar dentro de Estados Unidos con un documento alternativo a su licencia de conducir y de manera más práctica, gracias a la incorporación de una nueva función de Apple.

Desde el miércoles 12 de noviembre, la credencial digital ofrecida por la compañía ya puede utilizarse para abordar vuelos nacionales, siendo aceptada en más de 250 aeropuertos de todo el país.

El nuevo documento para abordar vuelos que acepta Estados Unidos

Desde el pasado 7 de mayo contar con una identificación que cumpla los estándares Real ID es obligatorio al momento de abordar vuelos dentro de Estados Unidos.

En ese marco, el pasaporte es considerado un documento aceptable para probar la identidad, incluso con hasta dos años de vencimiento.

Apple lanzó entonces su propia identificación digital, una función que puede utilizarse mediante Apple Wallet para crear un ID, que será considerado aceptable en su versión beta en las diferentes terminales aéreas del país.

La TSA autorizó una nueva identificación digital que sirve para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Fuente: Archivo. Prostock-Studio

Nuevo documento: en qué consiste y cómo se tramita

Esta identificación se crea utilizando información del pasaporte estadounidense de cada pasajero y se posiciona como una gran alternativa para quienes no disponen de una licencia Real ID o una identificación válida.

“La identificación digital no reemplaza al pasaporte físico y no puede usarse en vuelos internacionales ni para cruzar la frontera”, indica la compañía en su comunicado oficial.

Desde 2022, la compañía ya permitía agregar licencias de conducir e ID estatales a Wallet, también útiles para volar dentro de Estados Unidos. Esta nueva opción amplía las posibilidades a los viajeros.

Cómo se tramita el nuevo documento

Abrir Apple Wallet Pulsar el botón “Agregar” en la parte superior de la pantalla Seleccionar “Identificaciones oficiales” y luego “Identificación digital” Seguir las instrucciones en pantalla y seguir el proceso de verificación Escanear el pasaporte físico -se solicitará incluso que se lea el chip en el reverso del pasaporte- Tomar una selfie

Cómo se usa el nuevo documento para volar en Estados Unidos

Al momento de mostrar esta credencial, tan sólo será necesario presionar dos veces en el botón lateral de iPhone o en el botón de inicio para abrir Wallet.

La identificación deberá ubicarse frente al lector de identificaciones, donde se solicitará que se use Face ID o Touch ID para completar el proceso.