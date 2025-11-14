Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es de suma importancia para todos los ciudadanos que viajan con frecuencia. Las autoridades federales mantienen normas estrictas sobre esta documentación y anunciaron que hay un grupo de personas que no pueden volver a renovarlo.

Un pasaporte vencido o invalidado por los agentes migratorios no permitirá que el portante aborde a un vuelo. Asimismo, puede dificultar otros procesos burocráticos si se requiere utilizarlo como credencial de identificación.

Fin del pasaporte: el Gobierno prohíben que estas personas lo renueven

El pasaporte es el documento de viaje oficial expedido por un gobierno que acredita la nacionalidad y la identidad de una persona. En Estados Unidos este proceso está gestionado por el Departamento de Estado y se establece una serie de normas sobre quiénes están habilitados a renovarlo y quiénes no.

De acuerdo con la información en el sitio web oficial, no pueden renovar su pasaporte estadounidense las personas que lo recibieron antes de cumplir 16 años o lo tienen vigente hace más de 15 años. Es decir, estas personas deberán iniciar un trámite nuevo para solicitarlo como la primera vez.

El Gobierno de los Estados Unidos prohíbe la renovación del pasaporte a un grupo determinado de personas. Fuente: Archivo.

Otras personas que no podrán renovarlo:

El pasaporte está dañado, perdido o fue robado.

Se emitió con el nombre anterior y usted no tiene un documento legal, como un certificado de matrimonio, para demostrar su cambio de nombre legal.

¿Qué documentos necesito para renovar mi pasaporte?

El Gobierno de los Estados Unidos brinda dos opciones para renovar el pasaporte. El ciudadano puede elegir realizarlo mediante correo o en línea y deberá presentar la documentación correspondiente para continuar el trámite.

Formulario DS-82 completo y firmado.

Pasaporte anterior (debe estar en buen estado).

Una foto reciente tipo pasaporte, a color, 2x2 pulgadas.

Pago de la tarifa correspondiente .

Cambio de nombre legal , si corresponde (certificado de matrimonio, decreto judicial o documento oficial).

Sobre de envío asegurado o con seguimiento dirigido al centro de procesamiento indicado.

¿Cuándo debo comenzar el trámite de renovación?

Debido a que estos procesos suelen demorar varios meses, es recomendable que los viajeros se anticipen a la fecha de vencimiento para iniciar la gestión.

Las autoridades advierten que la demora puede ser de tres meses, por lo que es recomendable consultar información sobre los plazos con el Departamento de Estado.