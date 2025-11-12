La visa y el pasaporte son documentos esenciales para la mayoría de los viajeros que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades los solicitan durante los controles migratorios, siendo en muchos casos obligatorios para poder realizar el viaje.

Sin embargo, los ciudadanos de México y Canadá cuentan con documentos alternativos que pueden presentarse para realizar determinados tipos de viaje y que los exceptúan de tener que gestionar una visa americana, un permiso ESTA o de viajar con su pasaporte .

El documento para mexicanos que permite viajar sin visa americana, ESTA o pasaporte

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento habilitado para mexicanos que deseen viajar por tierra, barco de placer o ferry directamente desde México hacia Estados Unidos. Se trata de una credencial laminada con tecnología avanzada que permite a las autoridades constatar información clave de su portador.

Para poder tramitar este documento en la Embajada de Estados Unidos o Consulado es necesario que el solicitante reúna tres requisitos básicos

Ser mexicano y residir en México Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 Poder demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar

Restricciones de este documento

Quienes utilicen este documento para viajar por tierra o mar estarán únicamente habilitados a visitar por 30 días la conocida como “zona fronteriza”, que abarca los siguientes territorios

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas: menos de 40 km de la frontera

“Cuando se presenta un pasaporte, el BCC funciona como una visa B, aceptada para ingresar a cualquier parte de los Estados Unidos por cualquier medio de transporte”, destacan las autoridades.

Documentos para canadienses que habilitan el ingreso legal a Estados Unidos

Si bien el pasaporte canadiense puede utilizarse para ingresar a Estados Unidos, cuando se ingrese por tierra o mar es posible presentar alguno de los siguientes documentos, que en general permiten una visita por hasta seis meses

Licencia de conducir mejorada / Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS, FAST/EXPRES

Tarjeta de inscripción SENTRI

Para viajar por vía aérea es necesario presentar un pasaporte válido o una tarjeta NEXUS al salir de Canadá.