El CP14 es uno de los avisos más enviados por la agencia tributaria.

El Aviso CP14 es, de acuerdo con datos oficiales, uno de los más comunes que envía el Servicio de Impuestos Internos (IRS) para notificar a los contribuyentes sobre un dato que no deben ignorar si quieren evitar penalizaciones: están adeudando dinero de impuestos.

Una vez emitida esta comunicación, la agencia tributaria brinda un período determinado para pagar, que si no se respeta puede devenir en acciones de cobro, capaces de agravarse conforme el tiempo pase y la situación no se resuelva.

Aviso CP14 del IRS: cuándo se envía y cuánto tiempo hay para actuar

IRS especifica que este aviso se envía al detectar que un contribuyente tiene una deuda con el organismo de USD 5 o más y que no se debe a un error matemático en su declaración de impuestos.

En la notificación se incluyen detalles útiles como el monto a pagar, los intereses, las multas y el plazo máximo para actuar que es de 21 días.

Cuando no se salda la obligación en el período pautado, IRS puede tomar acciones como:

Notificaciones adicionales

Multas

Intereses

En situaciones graves la emisión de un Gravamen Tributario Federal

IRS envía esta notificación cuando hay una deuda de USD 5 o más. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los contribuyentes dentro del período pautado

Quienes puedan saldar la obligación, deberán hacerlo dentro del plazo fijado en el aviso a través de alguno de los métodos de pago de IRS, que pueden consultarse en este link.

En caso de que no se pueda saldar el total de la obligación, lo aconsejable es analizar las diferentes opciones de planes de pagos a plazo y mantenerse siempre en contacto con la agencia tributaria para demostrar interés en saldar el pendiente.

De considerar que el aviso está mal y que la obligación en realidad no existe, se debe llamar al número que figura en la esquina superior derecha para comunicarlo. Contar con documentación que pueda probar el error es fundamental en este tipo de comunicaciones.