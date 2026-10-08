El calendario de pagos del Seguro Social tendrá un particularidad que diversos beneficiarios podrían no saber: en diciembre de 2026 algunos de ellos tendrán la posibilidad de recibir cuatro depósitos durante el mismo mes, según las condiciones que reúna cada uno.

La situación está vinculada con las fechas establecidas por la Administración del Seguro Social (SSA) para los distintos beneficios y con un cambio en el cronograma hacia el cierre del año, que hará que algunos pagos se concentren en una misma jornada.

Para saber si una persona podrá obtener estos cuatro depósitos, será necesario tener en cuenta qué beneficio recibe y revisar las fechas fijadas por la SSA para el mes de diciembre, ya que el calendario oficial permite identificar quiénes están incluidos, quiénes no y cuándo se acreditarán los pagos.

¿En qué mes habrá cuatro pagos del Seguro Social?

Diciembre de 2026 será el mes en el que los beneficiarios del Seguro Seguro Social y de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) podrán recibir cuatro pagos en sus cuentas. En este sentido, la Administración del Seguro Social (SSA) establece calendarios diferentes para cada programa y, en determinados casos, los pagos pueden concentrarse en un mismo mes cuando una fecha habitual se adelanta por un fin de semana o feriado.

¿Quiénes recibirán cuatro pagos?

Los beneficiarios que reciben Seguro Social y SSI pueden tener cuatro depósitos durante diciembre ya que, de acuerdo con la SSA, quienes obtienen ambos beneficios tienen normalmente el pago del Seguro Social programado para el tercer día del mes y el SSI para el primer día. Además, reciben el Seguro Social el tercer día quienes comenzaron a percibir sus beneficios antes de mayo de 1997.

Algunos beneficiarios podrán recibir cuatro depósitos, según lo establecido por la SSA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En diciembre de 2026, quienes reciben ambos programas tendrán un pago de SSI el 1 de diciembre y un pago de Seguro Social el 3 de diciembre, pero además recibirán otros dos pagos el 31 de diciembre, uno de SSI correspondiente a enero de 2027 y otro de Seguro Social que se adelanta debido a que la fecha habitual de pago cae un día no laborable.

¿Cuáles son las fechas de pago del SSA?

El calendario oficial de la SSA establece las siguientes fechas para diciembre de 2026:

1 de diciembre : pago de SSI.

3 de diciembre: pago de Seguro Social para quienes reciben ambos beneficios y para quienes comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997.

9 de diciembre : Seguro Social para beneficiarios cuyo nacimiento es entre el día 1 y el 10 del mes.

16 de diciembre : Seguro Social para beneficiarios cuyo nacimiento es entre el día 11 y el 20.

23 de diciembre : Seguro Social para beneficiarios cuyo nacimiento es entre el día 21 y el 31.

31 de diciembre: pago de SSI correspondiente a enero de 2027 y pago del Seguro Social adelantado.

¿Por qué habrá dos pagos del Seguro Social el mismo día?

El 31 de diciembre de 2026 se concentrarán dos pagos correspondientes al mes siguiente. Por un lado, la SSA enviará el SSI correspondiente a enero de 2027, que normalmente debería pagarse el 1 de enero, pero como esa fecha caerá un viernes feriado federal por Año Nuevo, la agencia adelantará el depósito al último día hábil anterior, es decir, al jueves 31 de diciembre.

La SSA establece que los pagos de SSI se realizan el primer día del mes correspondiente, salvo cuando esa fecha cae fin de semana o feriado.

Asimismo, el 31 de diciembre también se enviará un pago del Seguro Social que, de acuerdo al calendario habitual, estaría previsto para el domingo 3 de enero de 2027. Sin embargo, dicha fecha corresponde al fin de semana, es por ello que la SSA adelanta el pago al día hábil anterior.