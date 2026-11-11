Conectarse al wifi y sentir que la navegación es lenta es un problema frecuente en muchos hogares y solucionarlo es de vital importancia para quienes trabajan desde sus casas o simplemente necesitan navegar sin interrupciones.

Para solucionar este inconveniente de forma casera la Universidad de California, Davis brinda una serie de pasos que pueden ponerse en práctica antes de llamar un técnico o comprar cualquier dispositivo adicional.

Truco recomendado por la Universidad de California: conectar la menor cantidad de dispositivos posible

Una de las principales prácticas aconsejadas por la institución es reducir al máximo posible la cantidad de dispositivos que se encuentran conectados a la misma red .

Cuantas más computadoras, táblets, relojes inteligentes o dispositivos en general se conecten a una red, más se reduce su ancho de banda.

“Si no necesitas que tu dispositivo esté conectado a una red inalámbrica, considera apagar el Wifi. Esto ayudará a mejorar la velocidad y la conectividad de internet”, se explica.

Reducir la cantidad de dispositivos que están conectados a la misma red puede ayudar a mejorar la conexión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otros trucos que recomienda la universidad para solucionar los problemas de conexión lenta

Además, se aconseja que los usuarios consulten su Administrador de Tareas si usan Windows o el Monitor de Actividad si usan macOS para detectar programas que estén funcionando en segundo plano y usando internet.

También se indica cerrar las copias de seguridad que se están realizando en la nube y la sincronización, así como también borrar el caché -esto último puede optimizar la velocidad del navegador-.

Revisar que no haya virus que estén causando que el dispositivo funcione con lentitud es otro de los consejos. Finalmente, en reuniones virtuales, una solución momentánea es unirse sin prender la cámara.