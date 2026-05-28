Las personas que ingresar o salir de Estados Unidos o México deben conocer que existe un trámite sumamente importante que todos los ciudadanos e inmigrantes deben tener en cuenta previo a la fecha de embarque.

Las personas que ingresar o salir de Estados Unidos o México deben conocer que existe un trámite sumamente importante que todos los ciudadanos e inmigrantes deben tener en cuenta previo a la fecha de embarque. Se trata de mantener el pasaporte correspondiente actualizado.

Presentar un pasaporte vencido puede ocasionar inconvenientes a la hora de viajar tanto en las aerolíneas como en el procesamiento migratorio que corresponda, incluso derivar en una prohibición para realizar el viaje o demoras.

Presentar un pasaporte vencido puede ocasionar inconvenientes a la hora de viajar tanto en las aerolíneas como en el procesamiento migratorio que corresponda Shutterstock y EFE | El Cronista

Estados Unidos y México prohibirán la salida e ingreso del país: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Estos países exigen que los viajeros presenten un pasaporte que se encuentre vigente y en buen estado. De acuerdo con el Departamento de Estado en Estados Unidos, algunos países pueden negar el ingreso si el pasaporte tiene una vigencia restante de menos de 6 meses.

En el caso de Estados Unidos también es importante distinguir entre la libreta pasaporte y la tarjeta pasaporte, ya que solo la primera sirve para vuelos internacionales. La última es solo para cruces terrestres o marítimos hacia destinos limítrofes como México o Canadá, en ocasiones incluso algunos destinos del Caribe.

Información importante: ¿Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos y en México?

Para renovar el pasaporte en Estados Unidos, se debe presentar el Formulario DS-82, siempre y cuando el documento anterior no se encuentre dañado, haya sido emitido en los últimos 15 años y no haya sido reportado como robado o perdido. Adicionalmente, también tendrá que poder mostrar el nombre actual del titular.

Paso a paso:

Completar el Formulario DS-82 Presentar el pasaporte anterior Entregar una fotografía nueva tipo pasaporte Pagar la tarifa correspondiente Enviar la documentación por correo o completar el trámite online, si se cumplen los requisitos

La renovación para adultos tiene un costo de 130 dólares y el trámite express suma unos 60 dólares adicionales.

En México, los ciudadanos mayores de edad se tienen que presentar en una oficina de pasaportes o consulado y cumplir con determinados requisitos para este trámite.

Entre los principales:

Presentar el pasaporte anterior

Llevar una identificación oficial vigente

Presentar el comprobante de pago

Completar la solicitud correspondiente

Agendar una cita previa

En ambos casos, se recomienda realizar el trámite con anticipación y no esperar a último momento para evitar inconvenientes a la hora de viajar.