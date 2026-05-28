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Las personas que ingresar o salir de Estados Unidos o México deben conocer que existe un trámite sumamente importante que todos los ciudadanos e inmigrantes deben tener en cuenta previo a la fecha de embarque. Se trata de mantener el pasaporte correspondiente actualizado.
Presentar un pasaporte vencido puede ocasionar inconvenientes a la hora de viajar tanto en las aerolíneas como en el procesamiento migratorio que corresponda, incluso derivar en una prohibición para realizar el viaje o demoras.
Estados Unidos y México prohibirán la salida e ingreso del país: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?
Estos países exigen que los viajeros presenten un pasaporte que se encuentre vigente y en buen estado. De acuerdo con el Departamento de Estado en Estados Unidos, algunos países pueden negar el ingreso si el pasaporte tiene una vigencia restante de menos de 6 meses.
En el caso de Estados Unidos también es importante distinguir entre la libreta pasaporte y la tarjeta pasaporte, ya que solo la primera sirve para vuelos internacionales. La última es solo para cruces terrestres o marítimos hacia destinos limítrofes como México o Canadá, en ocasiones incluso algunos destinos del Caribe.
Información importante: ¿Cómo renovar el pasaporte en Estados Unidos y en México?
Para renovar el pasaporte en Estados Unidos, se debe presentar el Formulario DS-82, siempre y cuando el documento anterior no se encuentre dañado, haya sido emitido en los últimos 15 años y no haya sido reportado como robado o perdido. Adicionalmente, también tendrá que poder mostrar el nombre actual del titular.
Paso a paso:
- Completar el Formulario DS-82
- Presentar el pasaporte anterior
- Entregar una fotografía nueva tipo pasaporte
- Pagar la tarifa correspondiente
- Enviar la documentación por correo o completar el trámite online, si se cumplen los requisitos
La renovación para adultos tiene un costo de 130 dólares y el trámite express suma unos 60 dólares adicionales.
En México, los ciudadanos mayores de edad se tienen que presentar en una oficina de pasaportes o consulado y cumplir con determinados requisitos para este trámite.
Entre los principales:
- Presentar el pasaporte anterior
- Llevar una identificación oficial vigente
- Presentar el comprobante de pago
- Completar la solicitud correspondiente
- Agendar una cita previa
En ambos casos, se recomienda realizar el trámite con anticipación y no esperar a último momento para evitar inconvenientes a la hora de viajar.