Pizza Hut confirmó el cierre de 250 restaurantes con bajo rendimiento durante el primer semestre de 2026, lo que representa aproximadamente el 3% de sus establecimientos en Estados Unidos. La decisión fue anunciada por su empresa matriz, Yum! Brands, en la presentación de resultados del cuarto trimestre de 2025. Las ventas comparables de la cadena cayeron un 5% durante 2025 en el mercado doméstico, mientras que su principal rival, Domino’s, registró un aumento del 2,7% en el mismo período. La brecha con la competencia aceleró la toma de decisiones estratégicas sobre el futuro de la marca. Los cierres se integran en el plan Hut Forward, una iniciativa orientada a reposicionar la marca mediante clausuras selectivas, mayor apoyo en marketing y modernización de restaurantes y franquicias. La compañía también dejó abierta la posibilidad de una venta de la cadena, cuya revisión estratégica formal comenzó en noviembre de 2025. Pizza Hut ha tenido dificultades constantes en el competitivo mercado de las pizzas, especialmente frente a Domino’s. Para la cadena fue otro trimestre desalentador, con una nueva caída del 3% en las ventas de sus locales en Estados Unidos. La estrategia de foco en el precio —incluyendo el lanzamiento de una pizza a 5 dólares— no generó los resultados esperados. El director financiero de Yum Brands, Ranjith Roy, detalló que el cierre de más de 250 sucursales representa el 4% del sistema de la marca y que la estrategia pretende ofrecer resultados a largo plazo. La revisión de las franquicias, iniciada en noviembre, se espera finalizar durante 2026 para definir el futuro de la cadena en el país. Pizza Hut no es un caso aislado: Wendy’s, Jack in the Box, Noodles & Company y Bahama Breeze también anunciaron cierres de locales con bajo rendimiento en 2026, en un momento de profunda transformación para la industria de la comida rápida en Estados Unidos. La empresa aún no detalló cuántos empleados se verán afectados ni qué restaurantes específicos dejarán de operar. Desde la compañía aseguraron que trabajarán junto a los franquiciados para acompañar la transición. A nivel internacional, el panorama es diferente: las ventas comparables crecieron un 1% el año pasado, con resultados positivos en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, y China representa el 19% de las ventas mundiales de la cadena.