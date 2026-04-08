La agencia de inmigración de Estados Unidos arrestó a más de 800 personas gracias a información compartida por oficiales de seguridad aeroportuaria desde el inicio de la presidencia de Donald Trump hasta febrero de 2026. Los datos, de acuerdo con Reuters, revelan una cifra muy superior a lo que se había informado públicamente hasta ahora. El operativo se basa en registros de viajeros provistos por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) a ICE para posible cumplimiento migratorio. La TSA entregó a ICE registros de más de 31,000 viajeros en ese período. Ambas agencias forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y, si bien históricamente han compartido información vinculada a amenazas de seguridad nacional, el enfoque en arrestos migratorios de rutina comenzó el año pasado como parte del operativo de deportaciones masivas impulsado por Trump. La condición determinante para un arresto es estar en situación migratoria irregular o tener una orden de deportación vigente al momento de volar. Los registros de la TSA permiten identificar cuándo una persona viajará, lo que facilita la coordinación de los operativos. Los más de 31,000 registros de viajeros fueron recopilados a través del Programa de Vuelo Seguro (Secure Flight) de la TSA, creado en 2007 para revisar la información de pasajeros que pudieran figurar en listas de vigilancia del gobierno estadounidense. El programa abarca vuelos domésticos e internacionales que operan dentro del territorio de Estados Unidos. Ese programa fue diseñado originalmente como una medida antiterrorista, no para detectar personas en situación migratoria irregular. Sin embargo, bajo la administración actual, su uso se amplió hacia el control migratorio, convirtiendo cada vuelo en un punto de potencial verificación de estatus. Los registros de la TSA son especialmente útiles para ICE porque permiten anticipar cuándo y desde dónde viajará una persona, facilitando la coordinación de operativos antes, durante o después de un vuelo. No hay cifras disponibles sobre cuántos de los arrestos ocurrieron dentro de los aeropuertos. La condición principal que expone a una persona a un arresto es estar en situación migratoria irregular o contar con una orden de deportación definitiva al momento de volar. Los casos documentados muestran que ni tener solicitudes de residencia en trámite ni llevar años viviendo en el país exime del riesgo.