En la apertura de mercados de este martes, 26 de mayo de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.3 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 0.11%.

En el mercado del peso mexicano, la cotización cayó -0.64% en la última semana y -8.61% en el último año, señalando una tendencia bajista.

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La variación de del Peso mexicano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 6.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda se ha apreciado en comparación con los días pasados, lo que es un signo alentador para la economía local.

En contraste, si el dato de 1 fuera negativo, significaría que la moneda ha perdido valor en relación a otros días, lo cual podría generar preocupación entre los inversores. La tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Peso, lo cual podría facilitar un entorno económico más favorable.

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¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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Consejos para cambiar o comprar peso mexicano en USA