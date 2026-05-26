En la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026,del Euro cotiza a 0.86 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0.06% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -24.38% y en el último año de -177.16%.

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Conocé la cotización de este martes, 26 de mayo de 2026.

La variación de del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 2.96%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esta alza continúa marcando un crecimiento respecto a los días anteriores, donde la estabilidad había predominado.

En comparación con las jornadas pasadas, esto sugiere una recuperación y un interés creciente en la moneda europea.

Este aumento en la cotización podría estar impulsado por factores económicos favorables en la Eurozona.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿En qué lugares se puede cambiar euro a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir Euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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