La cadena de farmacias Walgreens, una de las tiendas más populares de Estados Unidos, confirmó el cierre masivo de sucursales como parte de un plan de reestructuración que afecta directamente a su presencia en todo el país. Este proceso forma parte de un ajuste histórico dentro de la empresa, que busca reducir pérdidas y reorganizar su red comercial. Hasta el momento, ya cerraron más de 250 tiendas en Estados Unidos, y el plan oficial contempla el cierre de aproximadamente 1,000 sucursales adicionales, lo que representa uno de los mayores recortes en la historia de la compañía. La empresa Walgreens Boots Alliance anunció que el cierre de tiendas responde a un plan nacional para eliminar sucursales que no son rentables. Este proceso comenzó en 2024 y continúa durante 2025 y 2026 como parte de una estrategia de reorganización. El objetivo principal es cerrar tiendas que generan pérdidas o presentan bajo rendimiento económico. Según la propia empresa, muchas de estas sucursales dejaron de ser sostenibles debido al aumento de costos operativos y cambios en el comportamiento de los consumidores. Este cierre masivo de tiendas Walgreens afecta a múltiples estados y confirma una transformación profunda en el modelo de negocio de la compañía. La empresa busca concentrar sus operaciones en sucursales más rentables y reducir su estructura física. El plan completo de Walgreens contempla el cierre de aproximadamente 1,200 tiendas en Estados Unidos, lo que significa que aún quedan cerca de 1,000 sucursales por cerrar en los próximos años. Este proceso se llevará a cabo de forma progresiva y afectará a distintas ciudades del país. La empresa explicó que el objetivo es optimizar su red de tiendas y mejorar su estabilidad financiera a largo plazo. La compañía busca fortalecer las ubicaciones más rentables y mejorar su funcionamiento. Este proceso implica que muchos clientes deberán trasladarse a otras sucursales. El anuncio de cierres de múltiples sucursales y la eliminación de aproximadamente 1,000 más confirma una transformación histórica en una de las cadenas más importantes del sistema farmacéutico minorista en Estados Unidos.