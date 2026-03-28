La joyería de diamantes más grande del mundo confirmó un cierre masivo de tiendas que impactará a cientos de locales en Estados Unidos y otros mercados, en medio de un cambio profundo en la industria del lujo. La decisión forma parte de una reestructuración global que busca adaptarse a nuevas condiciones económicas y hábitos de consumo. El anuncio llega en un contexto marcado por el alza del oro, tensiones geopolíticas y una caída sostenida en la demanda de diamantes tradicionales, lo que está obligando a las grandes compañías a redefinir sus estrategias comerciales. La empresa detrás de este movimiento es Signet Jewelers, el mayor minorista de joyería con diamantes del mundo, que ahora apuesta por concentrar recursos en sus marcas más rentables y cerrar ubicaciones con bajo rendimiento. El plan anunciado contempla el cierre de aproximadamente 100 tiendas durante el año fiscal 2027, como parte de un proceso de optimización de su red comercial. La compañía no detalló qué locales específicos cerrarán, pero confirmó que la medida se enfocará principalmente en tiendas con bajo desempeño o ubicadas en centros comerciales en declive. Además del cierre masivo, la estrategia incluye: Como parte del rediseño, algunas marcas dejarán de operar de forma independiente y serán absorbidas por otras unidades más grandes del grupo. También se mantendrán aquellas operaciones que siguen siendo rentables, especialmente en mercados internacionales donde el desempeño se mantiene estable. El cierre masivo confirmado responde a cambios estructurales en el mercado de la joyería, especialmente en el segmento de diamantes. Uno de los factores clave es el avance de los diamantes creados en laboratorio, que son más accesibles y han ganado participación en el mercado, generando presión sobre los precios de los diamantes naturales. A esto se suma un contexto económico desafiante: Frente a este escenario, la empresa definió una estrategia centrada en fortalecer sus marcas principales, mejorar la eficiencia operativa y avanzar en la integración entre tiendas físicas y canales digitales. También planea renovar parte de sus locales para mejorar la experiencia del cliente, tras detectar mejores resultados en tiendas actualizadas. Aunque el cierre masivo puede generar incertidumbre, la compañía aseguró que continuará operando miles de tiendas y reforzando su presencia digital. Para los clientes, esto implica una mayor concentración de servicios en sus marcas principales y una transición progresiva hacia experiencias de compra más integradas entre lo físico y lo online. El proceso será gradual y dependerá del rendimiento de cada ubicación, por lo que el impacto variará según la zona.