En la sesión de apertura de este martes, 26 de mayo de 2026,del Peso colombiano cotiza a 3,631.77 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de -1.31% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano cayó -2.50% y en el último año acumula -5.70%, lo que evidencia una tendencia de depreciación reciente.

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La variación de del Peso colombiano durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano ha sido de 13.30% en la última semana, lo que es superior al 12.97% de volatilidad anual, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días, con un dato de -1 que indica una reducción en su valor en relación a días anteriores. Esta caída se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere una posible inestabilidad en la economía local.

Ante esta disminución en la cotización, es relevante observar los factores externos e internos que podrían estar influyendo en esta tendencia negativa, como el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas económicas del país.

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¿Cómo despachar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar peso colombiano por dólares en Estados Unidos?

Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.

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