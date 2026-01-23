Se despide el restaurante más popular del país: más de 41 sucursales cerraron sus puertas. (Fuente: ChatGPT)

La cadena de comida saludable, Salad and Go, tomó la decisión de cerrar todas sus sucursales en Houston. Según informaron, la decisión forma parte de una reestructuración más amplia que incluye el cierre de 41 locales en distintos puntos de los Estados Unidos, que se ejecutó en septiembre de 2025, con el objetivo de concentrar operaciones en mercados estratégicos.

Desde la empresa explicaron que el foco estará puesto en fortalecer su presencia en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth y en otras regiones donde la marca continuará operando.

Los motivos del cierre

Según explicó el CEO de la companía, Mike Tattersfield, la empresa busca potenciar su funcionamiento en mercados clave. “Concentrar nuestros esfuerzos nos permitirá fortalecer la marca e invertir más en mejorar la calidad, impulsar la innovación y construir una comunidad”, sostuvo.

En esa misma línea, remarcó que la presencia de Salad and Go en Texas continuará siendo fuerte en Dallas y aseguró que la compañía mantiene su confianza en el potencial del mercado a largo plazo. Además, confirmó que los locales de Phoenix y Tucson, en Arizona, y de Las Vegas, en Nevada, seguirán operando con normalidad.

El recorrido de Salad and Go

Salad and Go abrió por primera vez en 2013 en Gilbert, fundada por Tony y Roushan Christofellis. En la actualidad, la cadena es propiedad de la firma privada Volt Investment Holdings, con sede en Nueva York.

A finales de 2024, la empresa contaba con 146 restaurantes en Estados Unidos, según datos de Nation’s Restaurant News. Tattersfield asumió como director ejecutivo en abril de 2025, tras la salida de Charlie Morrison, quien durante su gestión había logrado duplicar la cantidad de locales.

Qué pasará con la marca

Según explicó Tattersfield, el propósito de la marca es “cambiar la percepción sobre la comida rápida, ofreciendo opciones más saludables y accesibles”, objetivo que no cesará, sino que se transformará.

Pese al cierre de 41 restaurantes, desde la compañía aseguran que Salad and Go continuará apostando por su modelo de negocio y por la expansión futura en los mercados donde mantiene operaciones activas.