La reconocida farmacia estadounidense Walgreens anunció el cierre masivo de todas sus sucursales, luego de fuertes cambios en el comportamiento del consumidor y una disminución significativa del rendimiento financiero. Esta restructuración histórica ha marcado un antes y un después en el sector farmacéutico minorista, afectando a miles de clientes y empleados desde que se implementó el plan.

Desde finales de 2024 y durante todo 2025, Walgreens ha venido ejecutando un plan de cierre escalonado de tiendas en todo el país como parte de un programa más amplio que busca reducir costos, responder a los nuevos hábitos de consumo y mejorar la rentabilidad de su red de más de 8,500 farmacias.

Se despide Walsgreen de Estados Unidos, la farmacia más popular del país

El proceso de reordenamiento de la cadena se inició a fines de 2024, cuando Walgreens confirmó un programa para achicar su presencia física en el país. El objetivo planteado fue cerrar hasta 1.200 sucursales en un período de tres años, priorizando aquellas ubicaciones con bajo desempeño financiero o superposición con otras tiendas cercanas.

Durante 2025, la compañía puso en marcha la primera etapa del plan y concretó el cierre de cientos de locales en distintos estados. Estas clausuras marcaron el inicio de una estrategia orientada a reducir pérdidas y concentrar la operación en puntos considerados estratégicos dentro de su red nacional.

Los cierres de tiendas de Walgreens afectarán principalmente a dos estados: Connecticut y Massachusetts. Foto: Archivo.

Cuántas sucursales cerrarán en 2026 y qué regiones se verán afectadas

Para 2026, Walgreens prevé el cierre de más de 400 sucursales adicionales, lo que representa uno de los recortes más significativos en la historia de la compañía. La medida afectará tanto a grandes áreas urbanas como a ciudades medianas, donde la cadena había mantenido una presencia sostenida durante décadas.

Si bien la empresa no difundió un listado definitivo de ubicaciones, el criterio aplicado se basa en el rendimiento económico de cada tienda y en la cercanía con otros locales de la misma marca. Este enfoque busca evitar duplicaciones y reducir costos operativos en mercados saturados.

Cuáles son las consecuencias del cierre masivo de Walsgreen

El avance del plan de cierre de Walgreens en Estados Unidos genera preocupación en comunidades donde estas farmacias cumplían un rol clave en el acceso a medicamentos y productos esenciales. En muchos casos, la clausura de una sucursal implica mayores distancias para los clientes y una reorganización de los servicios de salud básicos.

De cara a los próximos meses, la empresa continuará ejecutando su plan de reestructuración con nuevas evaluaciones sobre el desempeño de sus tiendas. La proyección indica que los cierres seguirán avanzando de manera escalonada durante 2026, con el objetivo de cumplir el cronograma establecido hacia 2027.