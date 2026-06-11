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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón es un truco de limpieza doméstica sumamente práctico y fácil de implementar por su bajo costo, fácil preparación y capacidad para combatir olores desagradables.
Las propiedades desodorizantes del bicarbonato se combinan con el aroma fresco y los compuestos naturales -como el ácido cítrico- que aportan las cáscaras de limón, por lo que se convierten en un gran complemento para potenciar la limpieza de superficies y el buen aroma en los ambientes del hogar.
Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve
Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a combatir olores no deseados de forma rápida y sencilla.
El bicarbonato absorbe y reduce los olores persistentes, mientras que las cáscaras de limón liberan una fragancia cítrica que contribuye a crear una atmósfera fresca.
Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón
Entre su gran número de usos, destacan
- Desodorizar ambientes
- Reducir olores en cestos de basura
- Refrescar armarios y cajones
- Ayudar en la limpieza de mesadas y superficies
- Neutralizar olores en cocinas y baños
- Mantener un aroma agradable en espacios cerrados
Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón
Para preparar esta mezcla se necesitarán
- Cáscaras de uno o dos limones
- Dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio
Cómo prepararla
- Dejar secar las cáscaras de limón o cortarlas en pequeños trozos
- Colocarlas en un recipiente
- Agregar el bicarbonato de sodio
- Mezclar ambos ingredientes
La mezcla puede guardarse en pequeñas bolsitas de tela para desodorizar o en frascos para luego espolvorear sobre superficies difíciles y pasar atrás un trapo húmedo.
Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.