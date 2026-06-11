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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón es un truco de limpieza doméstica sumamente práctico y fácil de implementar por su bajo costo, fácil preparación y capacidad para combatir olores desagradables.

Las propiedades desodorizantes del bicarbonato se combinan con el aroma fresco y los compuestos naturales -como el ácido cítrico- que aportan las cáscaras de limón, por lo que se convierten en un gran complemento para potenciar la limpieza de superficies y el buen aroma en los ambientes del hogar.

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Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a combatir olores no deseados de forma rápida y sencilla.

El bicarbonato absorbe y reduce los olores persistentes, mientras que las cáscaras de limón liberan una fragancia cítrica que contribuye a crear una atmósfera fresca.

El bicarbonato de sodio y el limón son dos grandes aliados para las rutinas de limpieza.
El bicarbonato de sodio y el limón son dos grandes aliados para las rutinas de limpieza.

Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón

Entre su gran número de usos, destacan

  • Desodorizar ambientes
  • Reducir olores en cestos de basura
  • Refrescar armarios y cajones
  • Ayudar en la limpieza de mesadas y superficies
  • Neutralizar olores en cocinas y baños
  • Mantener un aroma agradable en espacios cerrados
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Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón

Para preparar esta mezcla se necesitarán

  • Cáscaras de uno o dos limones
  • Dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio

Cómo prepararla

  • Dejar secar las cáscaras de limón o cortarlas en pequeños trozos
  • Colocarlas en un recipiente
  • Agregar el bicarbonato de sodio
  • Mezclar ambos ingredientes

La mezcla puede guardarse en pequeñas bolsitas de tela para desodorizar o en frascos para luego espolvorear sobre superficies difíciles y pasar atrás un trapo húmedo.

Es fundamental siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.