Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón es un truco de limpieza doméstica sumamente práctico y fácil de implementar por su bajo costo, fácil preparación y capacidad para combatir olores desagradables.

Las propiedades desodorizantes del bicarbonato se combinan con el aroma fresco y los compuestos naturales -como el ácido cítrico- que aportan las cáscaras de limón, por lo que se convierten en un gran complemento para potenciar la limpieza de superficies y el buen aroma en los ambientes del hogar.

Mezclar bicarbonato de sodio con cáscaras de limón: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Uno de los principales motivos es que ambos ingredientes contribuyen a combatir olores no deseados de forma rápida y sencilla.

El bicarbonato absorbe y reduce los olores persistentes, mientras que las cáscaras de limón liberan una fragancia cítrica que contribuye a crear una atmósfera fresca.

El bicarbonato de sodio y el limón son dos grandes aliados para las rutinas de limpieza.

Para qué se usa la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón

Entre su gran número de usos, destacan

Desodorizar ambientes

Reducir olores en cestos de basura

Refrescar armarios y cajones

Ayudar en la limpieza de mesadas y superficies

Neutralizar olores en cocinas y baños

Mantener un aroma agradable en espacios cerrados

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato de sodio y cáscaras de limón

Para preparar esta mezcla se necesitarán

Cáscaras de uno o dos limones

Dos o tres cucharadas de bicarbonato de sodio

Cómo prepararla

Dejar secar las cáscaras de limón o cortarlas en pequeños trozos

Colocarlas en un recipiente

Agregar el bicarbonato de sodio

Mezclar ambos ingredientes

La mezcla puede guardarse en pequeñas bolsitas de tela para desodorizar o en frascos para luego espolvorear sobre superficies difíciles y pasar atrás un trapo húmedo.