Miles de residentes del estado de Alaska recibirán en junio un pago de u$s 1.000 a través del Fondo Permanente del estado, conocido como Alaska Permanent Fund Dividend (PFD) . El Departamento de Ingresos de Alaska confirmó que las solicitudes del ciclo 2025 que se encuentren en estado “Eligible-Not Paid” al 10 de junio de 2026 serán procesadas en la siguiente ronda de distribución mensual.

El PFD es un programa estatal vigente desde 1982 que distribuye anualmente una parte de los rendimientos del fondo soberano de Alaska —valuado en más de u$s 87.000 millones— entre los residentes elegibles. El monto correspondiente al ciclo 2025 fue fijado en u$s 1.000 por la Legislatura estatal mediante la Ley HB 53.

¿Quiénes cobran el cheque de estímulo de u$s 1.000 en junio?

El pago de junio corresponde a solicitantes del ciclo PFD 2025 cuya solicitud aún figura como pendiente de cobro. No es un pago nuevo: es parte del sistema de distribuciones mensuales que el Departamento de Ingresos mantiene activo para quienes no cobraron en las rondas anteriores de octubre de 2025.

Para verificar el estado de una solicitud, el organismo oficial habilita la plataforma MyPFD en el sitio pfd.alaska.gov , donde cada residente puede consultar si su pago está próximo a procesarse.

¿Quién es elegible para el PFD 2025?

Para calificar, el solicitante debe cumplir todas estas condiciones:

Haber residido en Alaska durante todo el año calendario 2024

Tener intención de permanecer como residente de Alaska de manera indefinida al momento de la solicitud

No haber reclamado residencia en otro estado o país desde el 31 de diciembre de 2023

No haber estado ausente de Alaska más de 180 días sin una ausencia justificada

Haber estado físicamente presente en Alaska al menos 72 horas consecutivas en 2023 o 2024

No tener condenas por delitos graves ni estar encarcelado por dichas causas

El pago de junio corresponde a solicitantes del ciclo PFD 2025 cuya solicitud aún figura como pendiente de cobro. Pexels

¿Cómo afecta este cheque de estímulo de u$s 1.000 a los residentes de Alaska?

El dividendo llega en un contexto de recorte presupuestario: el monto de u$s 1.000 es el más bajo en cinco años. El gobernador Mike Dunleavy había propuesto un pago de aproximadamente u$s 3.900, pero la Legislatura redujo la cifra al ajustar el presupuesto estatal ante la caída de los ingresos petroleros.

Quienes no cobraron en octubre ni en rondas posteriores deben revisar el estado de su solicitud en MyPFD. Si hay documentación pendiente, el Departamento de Ingresos recomienda enviarla a la brevedad, ya que el organismo advierte una escasez de personal que puede demorar la revisión de trámites.