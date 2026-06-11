El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York advierte a todos los conductores del estado sobre la importancia de cumplir en tiempo y forma con las inspecciones vehiculares de seguridad exigidas.

Quienes circulen sin la documentación visible correspondiente pueden enfrentarse a sanciones económicas, incluso cuando el vehículo se encuentra estacionado.

El elemento que todos los coches de Nueva York deben poder mostrar en el frente

Las autoridades revisan que la parte frontal de cada vehículo cuente con la pegatina o sticker de inspección vigente , que debe encontrarse correctamente exhibida.

Este distintivo es prueba de que el vehículo pasó la inspección obligatoria y cuenta con los requisitos para circular de manera segura conforme a los criterios establecidos.

Habrá sanciones económicas para quienes no circulen con una pegatina de inspección vigente. Shutterstock

Qué vehículos deben realizar esta inspección de seguridad obligatoria

Las normas vigentes de Nueva York indican que los vehículos deben ser inspeccionados

Cada 12 meses

Cuando se transfiere su propiedad

La pegatina que se coloca al finalizar y aprobar este proceso cuenta con una fecha de vencimiento y expira el último día del mes que figura en ella.

Qué sanciones económicas se imponen para castigar a quienes no muestren esto en el frente de su vehículo

Las sanciones varían según el tiempo transcurrido desde el momento en el que vencía la pegatina:

Si la inspección venció en los últimos 60 días, la multa puede oscilar entre 25 y 50 dólares

Si el vencimiento supera los 60 días, la multa puede ser de entre 50 y 100 dólares

Si el vehículo no tiene ninguna pegatina de inspección, la sanción también puede ubicarse entre los 50 y 100 dólares