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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York advierte a todos los conductores del estado sobre la importancia de cumplir en tiempo y forma con las inspecciones vehiculares de seguridad exigidas.
Quienes circulen sin la documentación visible correspondiente pueden enfrentarse a sanciones económicas, incluso cuando el vehículo se encuentra estacionado.
El elemento que todos los coches de Nueva York deben poder mostrar en el frente
Las autoridades revisan que la parte frontal de cada vehículo cuente con la pegatina o sticker de inspección vigente, que debe encontrarse correctamente exhibida.
Este distintivo es prueba de que el vehículo pasó la inspección obligatoria y cuenta con los requisitos para circular de manera segura conforme a los criterios establecidos.
Qué vehículos deben realizar esta inspección de seguridad obligatoria
Las normas vigentes de Nueva York indican que los vehículos deben ser inspeccionados
- Cada 12 meses
- Cuando se transfiere su propiedad
La pegatina que se coloca al finalizar y aprobar este proceso cuenta con una fecha de vencimiento y expira el último día del mes que figura en ella.
Qué sanciones económicas se imponen para castigar a quienes no muestren esto en el frente de su vehículo
Las sanciones varían según el tiempo transcurrido desde el momento en el que vencía la pegatina:
- Si la inspección venció en los últimos 60 días, la multa puede oscilar entre 25 y 50 dólares
- Si el vencimiento supera los 60 días, la multa puede ser de entre 50 y 100 dólares
- Si el vehículo no tiene ninguna pegatina de inspección, la sanción también puede ubicarse entre los 50 y 100 dólares
A estas cantidades, deben sumarse los recargos estatales obligatorios de 88 dólares, que incrementa a 93 dólares para tribunales de ciudades y pueblos.