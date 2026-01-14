La histórica cadena estadounidense Macy’s atraviesa uno de los procesos de transformación más profundos de su historia. Durante 2025, más de 66 tiendas ya cerraron de forma definitiva en distintos puntos de Estados Unidos y todo indica que los cierres continuarán en 2026, en el marco de su nueva estrategia corporativa denominada “A Bold New Chapter”.

Se despide Macy’s: más de 66 tiendas cerraron en 2025 y la tendencia crecería en 2026

Hasta hace pocos años, Macy’s operaba más de 700 tiendas en todo Estados Unidos. El cierre de más de 66 sucursales solo en 2025 representa un recorte significativo, y analistas anticipan que el número podría aumentar a 150 locales cerrados en 2026 como parte del plan de optimización anunciado por la empresa.

Aunque la marca no desaparecerá, su presencia física será considerablemente menor que en décadas anteriores.

Macy's cerró 66 sucursales en EE. UU. y se espera que el numero escale a 150 tiendas cerradas en 2026. (foto: archivo).

Estados y ciudades más afectados

Si bien Macy’s no publica un listado único con todas las ubicaciones cerradas, los recortes se concentran en:

Centros comerciales con bajo flujo de clientes

Ciudades medianas donde el consumo cayó con fuerza

Zonas con alta competencia de comercio electrónico

En muchos casos, los cierres estuvieron acompañados de liquidaciones totales y ventas de inventario.