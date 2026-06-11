Los precios de los boletos de avión suelen ser algo bastante impredecible, por eso los expertos recomiendan esto.

Los precios de los boletos de avión suelen ser algo bastante impredecible, pero existen formas de obtener el mismo vuelo por más de la mitad del precio si se realiza un verdadero seguimiento de precios y aplicando los consejos de los expertos.

La variación en el rango de precios se debe a distintos factores, desde el momento del vuelo, el tiempo de reserva y los eventos que puedan haber en el destino. Si es temporada alta o tendrá lugar alguna celebración a nivel masivo, probablemente los precios se disparen.

Si es temporada alta o tendrá lugar alguna celebración a nivel masivo, probablemente los precios se disparen. freepik

¿Cómo se fijan las tarifas para los viajes en avión?

A la hora de establecer los precios, las aerolíneas usan sistemas informáticos de gestión de ingresos (también llamado revenue managment). Lo que hacen estos mecanismos es modificar los valores de los boletos de forma constante según los factores del mercado.

Principalmente, los factores que más suelen influir son:

La demanda para una ruta en particular

La cantidad de asientos que quedan disponibles

La época del año

La cercanía de la fecha de salida

Especialistas explican que las aerolíneas intentan “predecir” la cantidad de personas que pagarán un determinado valor por cada asiento, y si los boletos se venden el precio tiende a aumentar.

Otro aspecto importante es que las aerolíneas venden los asientos en distintas “clases tarifarias”. Aunque dos pasajeros viajen en la misma cabina, pueden haber pagado montos diferentes debido a las condiciones asociadas a cada tarifa, como la posibilidad de cambios, cancelaciones, equipaje incluido o selección de asiento.

Cómo pagar menos por el mismo vuelo: el truco que recomiendan los expertos para ahorrar fortunas en viajes

La principal recomendación de los expertos es tener flexibilidad en las fechas. Las herramientas de búsqueda que permiten visualizar varios días al mismo tiempo ayudan a detectar rápidamente cuándo aparecen las tarifas más económicas.

Asimismo, también recomiendan evitar concentrar las búsquedas únicamente en horarios o fechas muy demandadas. Los vuelos de primera hora de la mañana, los que realizan escalas o los que parten en días laborales suelen presentar valores más competitivos que aquellos elegidos por la mayoría de los pasajeros.

Los días en los que suele ser más barato volar

Según diversos estudios, los vuelos nacionales programados para los martes registraron las tarifas promedio más bajas durante el último período analizado. En comparación con los domingos, los viajeros pudieron ahorrar una suma significativa simplemente modificando el día de partida.

Para los vuelos internacionales, se detectó que los viernes suelen ofrecer mejores precios promedio que los domingos, que continúan ubicándose entre las jornadas más costosas para viajar debido a la elevada demanda de pasajeros que regresan a sus hogares antes del inicio de la semana laboral.

A pesar de esto, los expertos aclaran que estas tendencias representan promedios estadísticos y no reglas absolutas.



