La iniciativa, titulada Ley de Alivio de Emergencia contra la Inflación del Seguro Social, tiene como objetivo ofrecer un ingreso complementario.

Un conjunto de senadores demócratas presentaron un audaz proyecto que podría proporcionar un alivio directo a millones de ciudadanos en Estados Unidos.

La iniciativa, titulada Ley de Alivio de Emergencia contra la Inflación del Seguro Social, tiene como objetivo ofrecer un ingreso complementario a aquellos que dependen del Seguro Social, del SSI, del SSDI y de los beneficios del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA).

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Propuesta de bono suplementario del Seguro Social para mitigar la inflación

La legislación cuenta con el respaldo de referentes como Bernie Sanders y Sherrod Brown, quienes enfatizan que el incremento tiene como objetivo evitar que los beneficiarios deban elegir entre el pago de servicios esenciales o la adquisición de alimentos.

Este monto adicional se incorporaría de forma directa a los pagos ordinarios, sin requerir trámites ni solicitudes adicionales, lo que posibilitaría una implementación expedita, siempre y cuando el Congreso lo apruebe.

El proyecto, liderado por la senadora Elizabeth Warren, plantea otorgar $200 dólares mensuales durante seis meses como medida provisional para mitigar el notable aumento de precios observado en los años recientes.

¿Quiénes obtendrán beneficios del incremento salarial?

La medida abarcaría una considerable cantidad de programas federales de asistencia, entre los cuales se incluyen:

Jubilados que perciben pagos mensuales del Seguro Social .

Beneficiarios de discapacidad (SSDI).

Receptores de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Veteranos que reciben compensaciones del VA.

¿Cuándo se anticipa la llegada de los fondos?

La propuesta prevé una transferencia total de $1.200 dólares, distribuida en seis pagos sucesivos. No obstante, el futuro del plan dependerá del grado de apoyo bipartidista y de las negociaciones presupuestarias que se llevarán a cabo en los meses venideros.

Adicionalmente, se sugiere que podría interesarle la información sobre el fin del uso de celulares, según lo expresado por el fundador de Microsoft, quien manifestó que ya no son necesarios y reveló cuál será su sustituto a nivel global.

Asimismo, se considera relevante la noticia sobre la eliminación de la licencia de conducir para personas mayores de 70 años, ya que el Gobierno ha establecido restricciones para su renovación, a menos que se cumpla con un requisito específico.

Razones que inducen a los legisladores a promover este bono

De acuerdo con Warren, la inflación “ha disminuido considerablemente el poder adquisitivo de aquellos que dependen de ingresos constantes”. Los senadores sostienen que millones de personas de la tercera edad han visto reducciones en su poder de compra entre $150 y $250 dólares mensuales desde el año 2020, de acuerdo a las proyecciones del Centro de Política Presupuestaria.

La senadora subrayó que este fondo temporal representaría “un puente esencial” hasta que se consideren reformas de largo plazo, como la actualización del cálculo del ajuste por costo de vida (COLA).