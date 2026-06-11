Vancouver aprobó por unanimidad una ley que impone multas de u$s 1.000 a los propietarios de edificios que prohíban a sus inquilinos usar aires acondicionados portátiles. La medida convierte esa restricción en una infracción sancionable.

La norma no penaliza a quienes tienen estas unidades, sino a quienes intentan impedirles usarlas. Y no es un caso aislado: varios estados de EE.UU. ya cuentan con legislación similar.

¿Qué establece la nueva ley de aires acondicionados?

Todo propietario de edificio en Vancouver que restrinja el uso de aires acondicionados portátiles puede recibir una multa de u$s 1.000. La medida fue votada por el Concejo Municipal y modifica los estatutos vigentes.

La ley incluye excepciones. Si el edificio requiere mejoras estructurales mayores o hay riesgos de seguridad documentados, el propietario puede solicitar una exención ante el inspector de licencias municipal, con respaldo de un profesional certificado.

¿Por qué existían restricciones antes?

Capacidad eléctrica: los edificios antiguos pueden no soportar la carga adicional.

Costos de servicios: el uso intensivo eleva las facturas de electricidad.

Riesgos de daños: un drenaje inadecuado puede causar filtraciones.

La medida fue votada por el Concejo Municipal y modifica los estatutos vigentes.

¿Qué protecciones existen en Estados Unidos?

En California, Washington y Oregón, las leyes estatales ya prohíben a los propietarios restringir el uso de dispositivos de refrigeración portátiles. Vancouver se alinea así con una tendencia que avanza en toda América del Norte.

En otros estados, las protecciones varían. Los inquilinos pueden consultar las regulaciones locales de vivienda o contactar una organización de asistencia legal para saber si su propietario puede limitar el uso de un aire acondicionado en su unidad.