En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registrará y analizará los movimientos financieros de ciudadanos y extranjeros que reciban más de una considerable suma de dólares y acumulen una cierta cantidad de transacciones vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales.
La medida forma parte del refuerzo de los controles fiscales sobre ingresos no declarados, especialmente aquellos canalizados a través de cuentas bancarias y plataformas digitales.
Las autoridades aclararon que no se trata de un impuesto nuevo, sino de un mecanismo de fiscalización para detectar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones.
Estados Unidos investiga a todas las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas
El registro se activa cuando una persona supera simultáneamente los dos umbrales: USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en un mismo año calendario. El foco está puesto en quienes prestan servicios, venden productos, operan como freelancers, comerciantes o realizan actividades económicas recurrentes, aun cuando no se consideren formalmente “empresarios”.
El IRS recibirá información sobre depósitos y pagos provenientes de ventas, servicios y actividades comerciales, incluyendo ingresos procesados por bancos y plataformas de pago.
La finalidad es cruzar datos con las declaraciones presentadas y detectar ingresos no informados.
Qué pasa si hay diferencias o falta de declaración
Si el IRS detecta desvíos entre lo informado y lo registrado, puede iniciar:
- Avisos de verificación
- Auditorías
- Determinación de deuda con intereses
- En casos graves, medidas de cobro forzoso