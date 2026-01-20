El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registrará y analizará los movimientos financieros de ciudadanos y extranjeros que reciban más de una considerable suma de dólares y acumulen una cierta cantidad de transacciones vinculadas a ventas, servicios o actividades comerciales.

La medida forma parte del refuerzo de los controles fiscales sobre ingresos no declarados, especialmente aquellos canalizados a través de cuentas bancarias y plataformas digitales.

Las autoridades aclararon que no se trata de un impuesto nuevo, sino de un mecanismo de fiscalización para detectar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones.

Estados Unidos investiga a todas las personas que tengan esta suma de dinero en sus cuentas

El registro se activa cuando una persona supera simultáneamente los dos umbrales: USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en un mismo año calendario. El foco está puesto en quienes prestan servicios, venden productos, operan como freelancers, comerciantes o realizan actividades económicas recurrentes, aun cuando no se consideren formalmente “empresarios”.

El IRS recibirá información sobre depósitos y pagos provenientes de ventas, servicios y actividades comerciales, incluyendo ingresos procesados por bancos y plataformas de pago.

La finalidad es cruzar datos con las declaraciones presentadas y detectar ingresos no informados.

IRS investiga a quienes superen los USD 20.000 en ingresos brutos y las 200 operaciones en un mismo año calendario. Fuente: Archivo.

Qué pasa si hay diferencias o falta de declaración

Si el IRS detecta desvíos entre lo informado y lo registrado, puede iniciar:

Avisos de verificación

Auditorías

Determinación de deuda con intereses

En casos graves, medidas de cobro forzoso

Regularizar a tiempo suele reducir multas y evitar sanciones mayores.