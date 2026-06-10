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El bicarbonato de sodio, el vinagre y el detergente se encuentran entre los productos más utilizados dentro de las rutinas de limpieza debido a la versatilidad que ofrecen y lo sencillo que resulta incorporarlos en el día a día.

Su combinación ofrece beneficios especialmente para eliminar suciedad acumulada, neutralizar malos olores y ayudar a mantener relucientes diversos espacios del hogar.

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Mezclar bicarbonato de sodio, vinagre y detergente: por qué lo recomiendan

Cuando estos ingredientes entran en contacto permiten crear una mezcla cuyo efecto contribuye a facilitar la remoción de residuos, grasa y suciedad adherida en superficies difíciles.

El bicarbonato de sodio y el detergente son conocidos por sus propiedades desodorizantes y por sus usos para eliminar suciedad de manera práctica, mientras que el vinagre blanco es ampliamente utilizado para quitar los depósitos minerales y residuos acumulados.

Esta combinación puede facilitar tareas de limpieza cotidianas, especialmente en zonas donde se acumula suciedad difícil de retirar.

El bicarbonato de sodio es un gran aliado en las rutinas de limpieza.
El bicarbonato de sodio es un gran aliado en las rutinas de limpieza.
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Para qué sirve esta mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre y detergente

Esta preparación puede utilizarse para limpiar, por ejemplo

  • Desagües
  • Mesadas
  • Cestos de basura
  • Heladeras
  • Piletas de cocina

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.