Una reconocida tienda de productos de decoración para el hogar anunció el cierre de 20 sucursales en enero en Estados Unidos y Canadá. Se trata de un recorte significativo en medio de un plan de reestructuración para ajustar su operación a los cambios en el comportamiento del consumidor.

El impacto de estas medidas también se extiende al empleo, ya que la firma matriz redujo alrededor de 900 puestos de trabajo a nivel mundial como parte de una estrategia orientada a hacer más eficiente su modelo de negocio frente a la fuerte competencia del comercio en línea y al aumento de costos operativos.

La emblemática tienda de velas que se despide en Estados Unidos y Canadá

Según informó la compañía Yankee Candle, el cierre de las tiendas se llevará a cabo en Estados Unidos y Canadá, siendo estas ubicaciones parte de la red minorista que representa aproximadamente el 1 % de las ventas totales de la marca.

En Estados Unidos, numerosas tiendas que formaban parte de la experiencia tradicional de compra de velas y accesorios dejarán de operar a partir de enero de 2026, lo que ha generado inquietud entre consumidores habituales.

Cierra 20 tiendas una reconocida marca de velas en Estados Unidos y Canadá. Fuente: Archivo.

En Canadá, la situación va aún más lejos, ya que el último local que quedaba abierto en Oshawa, Ontario, cerró su puerta recientemente, con lo cual la marca ha prácticamente terminado su presencia física directa en ese país tras más de catorce años de operación.

¿Cuáles son los motivos detrás del cierre de Yankee Candle?

La empresa detrás de Yankee Candle, Newell Brands, explicó que estas decisiones son parte de un plan global de productividad y de adaptación al mercado, cuyo objetivo es reducir costos fijos y concentrar recursos en los canales de venta más rentables.

El aumento de las compras online y los cambios en las pautas de consumo han presionado a muchas cadenas minoristas tradicionales a replantear su presencia física.

Aunque la marca continúa vendiendo sus productos a través de distribuidores y comercios asociados, el cierre de tiendas propias indica un giro hacia modelos alternativos de comercialización que dependen menos de locales físicos y más de alianzas con grandes cadenas y plataformas digitales.