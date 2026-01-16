La histórica cadena estadounidense Wendy’s confirmó un plan masivo de cierre de locales que impactará a miles de consumidores y empleados en todo el país.

Según información oficial, la empresa está ejecutando un proceso de restructuración estratégica que implicará el cierre de entre 200 y 350 restaurantes en Estados Unidos, una tendencia que comenzará a sentirse con fuerza en 2026.

Se despide la cadena de comida rápida más popular del país

Wendy’s confirmó un recorte de entre el 4% y 6% de sus cerca de 6.000 restaurantes en Estados Unidos, lo que equivale al cierre de entre 200 y 350 tiendas alrededor de todo el país.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo interino de Wendy’s, Ken Cook, durante una llamada con inversionistas en la que explicó que la medida forma parte de un ajuste operativo para enfrentar una caída sostenida en las ventas, la presión inflacionaria sobre los consumidores de menores ingresos y el impacto de locales “desactualizados o de bajo rendimiento”.

Wendy´s confirmó el cierre masivo de entre 200 y 350 tiendas en todo el país. (Fuente: Wikimedia Commons)

Qué estados sufren la mayor cantidad de locales cerrados

Aunque la compañía no ha publicado un listado completo de las ubicaciones que cerrarán, algunos reportes señalan que regiones como el Midwest, Texas y California podrían estar entre las más afectadas por el ajuste, debido a la menor afluencia de clientes y la presión económica que enfrentan determinados mercados.

Cada cierre no solo implica la pérdida de un punto de venta para los clientes habituales, sino que también significa un impacto en empleados, proveedores y franquiciados que vienen operando esos locales.